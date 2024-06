A győzelmünkre nem emlékszik a németek gólszerzője, aki ezt mondta a magyar válogatottról

A 30 éves Emre Can a szerencsével sem áll hadilábon. A német válogatott középpályás Aleksandar Pavlovic megbetegedése miatt utólag, a felkészülés utolsó napjaiban kapott meghívást a házigazda együttes keretébe, a skótok elleni, múlt pénteki nyitómeccsen pedig csereként beállva a 90+3. minutumban gólt is szerzett.

Emre Can szerezte a németek ötödik találatát Skócia ellen, pénteken. Fotó: MTI/EPA/Szilágyi Anna

Volt ilyen mérkőzés?

Németország következő ellenfele szerdán Magyarország lesz a kontinenstornán, e meccset megelőzően vasárnap Can részvételével tartott sajtótájékoztatót a német együttes. Itt arra a felvetésre is válaszolt a BL-ezüstérmes Dortmund játékosa, hogy az egymás elleni, közelmúltban lejátszott mérkőzések miatt a hazaiaknál presztízsmeccsként tekintenek-e a magyarok elleni találkozóra. Emlékeztetőül: a magyar válogatott 3 éve 2-2-t ért el a németek ellen, Münchenben az Eb-n, azóta pedig egyszer, Lipcsében is sikerült legyőzni Németországot a Nemzetek Ligájában.