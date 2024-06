Így reagált a magyar válogatott csatára arra, hogy kicikizték a testalkata miatt

– Az előző Eb után volt az első olyan idényem, ami realitássá tette, hogy itt legyek, kellett egy-két jó szezon, hogy bekerülhettem a válogatottba. Rossinak azóta is hálás vagyok, hogy itt lehetek, próbálom meghálálni ezt mindig, hogy azt a 10-20-30 percet is úgy játsszam le, hogy a családom is büszke legyen rám – válaszolta.