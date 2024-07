Váratlant húz Southgate? Visszatérő játékossal lepheti meg a történelmi tettre készülő Svájcot

A legutóbbi Eb-n ezüstérmes angoloknak bizonyosan nem lesz könnyű dolguk a kompakt svájciakkal szemben, Gareth Southgate szövetségi kapitánynak ráadásul már a kezdőcsapat összeállítása is okozhat némi fejtörést, a védelemből ugyanis eltiltás miatt Marc Guéhi hiányozni fog, sérüléssel bajlódik, Luke Shaw pedig február óta nem játszott tétmeccset, ugyancsak sérülés miatt. Lehet, hogy éppen ezért váratlant húz Southgate, aki brit sajtóinformációk szerint Svájc ellen már számíthatna Shaw játékára. Shaw legutóbb tavaly júniusban volt válogatott, sérülése miatt klubjában, a Manchester Unitedben sem játszott február óta, ám az orvosok szerint most készen áll a játékra. Shaw esetében persze erősen kérdéses, hogy érdemes-e a visszatérését éppen egy Európa-bajnokság egyenes kieséses szakaszára időzíteni, ám a 28 éves futballista balszélsőként vagy akár középső védőként való szereplése (utóbbi poszton időnként szerepelt a Manchester Unitedben is) variációs lehetőségeket kínálna Southgate számára a svájciak ellen.

Gareth Southgate nagy nyomás alatt van ezen az Eb-n, Anglia egyelőre adós a jó teljesítménnyel Fotó: AFP/DPA Picture-Alliance/Arne Dedert

Bárhogy is dönt, nem kizárt, hogy Southgate háromvédős felállásra vált Svájc ellen. Ebben is van rizikó, hiszen ilyenre a 2021-es Eb-döntő óta nem volt példa. Mindenesetre az angolok az edzésen már gyakorolták ezt az összeállítást, amelyben Kyle Walker a jobboldali védő, az Arsenalban jobbszélsőként játszó pedig baloldali szárnyvédőként robotolhat az egyik tizenhatostól a másikig.