Bizonyítványt osztott az UEFA, szép summára számíthat az MLSZ

Noha a leglényegesebb kérdésre még nem kaptunk választ az Európa-bajnokságon, miszerint ki nyeri meg a 2024-es németországi tornát, az UEFA a hivatalos honlapján már bizonyítványt osztott, és több pontban összegezte a döntőig vezető eseményeket. Az Európai Labdarúgó-szövetség úgy véli, a legjobb négybe került válogatottak – Spanyolország, Franciaország, Anglia és Hollandia – egyikének sem volt könnyű dolga, hiszen egyedül a hollandoknak sikerült a rendes játékidőn belül nyerniük, míg a másik háromnál volt hosszabbítás, kettőnél pedig tizenegyespárbajban derült ki a továbblépők neve.

A hollandok eddig nem játszottak hosszabbításos meccset és már négyszer győztek

Az UEFA elemzése szerint a szövetség egyértelműen kiélezett, izgalmas meccseket látott a csoportkörben, és kiemelték, hogy ezúttal két válogatott, a most debütáló Grúzia, valamint Szlovénia is története során először jutott be az egyenes kieséses szakaszba. Amíg az előbbiek simán, úgy a szlovének hatalmas csatában, büntetőpárbajban maradtak alul a maguk nyolcaddöntőjében.