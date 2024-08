A Fradi sztárjába Novak Djokovics öntött lelket a párizsi olimpián

Szerbia megcsinálta azt, ami 2000 és 2008 között a legendás, Kemény Dénes-féle magyar vízilabda-válogatottnak sikerült, egymás után a harmadik olimpián szerezte meg az aranyérmet: 2016 (Rió) és 2020 (Tokió) után a 2024-es párizsi olimpián is a szerbek győztek. Dusan Mandics mindhárom sikernek részese volt, a mostani tornán pedig egyenesen megállíthatatlan volt: 26 találattal ő lett a gólkirály és az MVP-nek, azaz a legjobb játékosnak is a Fradi sztárját választották meg.

Dusan Mandics a magyarok ellen is tarthatatlan volt a párizsi olimpián (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Mindez másként is alakulhatott volna, a szerbek ugyanis a csoportkörben gyengén kezdtek, az első meccsen már Japánt is meglepően nehezen, csak egy góllal verték meg, aztán Ausztrália ellen sokkoló, 8-3-as vereséget szenvedtek. Akkor nem sokan hihettek abban, hogy összejöhet a címvédés, Mandics szerint a padlón voltak, ám mint azt a Fradi sztárja elárulta, ekkor bejött a képbe Novak Djokovics. A szerbek teniszklasszisa Párizsban tette teljessé a pályafutását, megszerezte az utolsó, még hiányzó nagy győzelmet, megnyerte az olimpiát. Emellett arra is futotta Djokovics erejéből, hogy segítse a vízilabdázókat.

– Voltak komoly hullámvölgyek az olimpián, az Ausztrália elleni vereség után nagyon mélyen voltunk. Nem voltunk önmagunk, és ez a kudarc nagyon megviselt mindenkit – mesélte Mandics, majd rátért Djokovics szerepére. – Köszönetet kell mondanunk Novaknak, aki meglátogatott minket. Mindannyian a szobában voltunk, gondolkodtunk, amikor belépett az ajtón, és szívből szóló beszédet mondott nekünk. Nem részletezném, hogy pontosan miről beszélt, de annyit elárulhatok, hogy mesélt arról, ő min ment keresztül, igaz és őszinte volt, amivel megérintett, motivált minket.

A szerbek végül megnyerték az olimpiát, noha a csoportkörben a később érem nélkül maradó, a negyedik helyen végző magyar válogatottól is kikaptak 17-13-ra.

Az olimpiai aranyérem a Fradi érdeme is

Mandics a magyarok elleni meccsen az öt góljával a mezőny legeredményesebb játékosa volt, több ferencvárosi klubtársa ellen szerepelt, és olimpiai arannyal a kezében a fradistáknak is üzent:

– Nagyon köszönöm a támogatásotokat, alig várom, hogy visszatérjek a Népligetbe, hogy elkezdjük az új szezont. Ez az érem ugyanannyira a tiétek, mint az enyém. Idejöttem a Ferencvárosba, és ti mindent megadtatok nekem. Boldog és büszke vagyok, hogy a Fradi-családhoz tartozom.

Mandics tavaly nyáron lett a Fradi vízilabdázója, miután előző klubjánál, a Novi Beogradnal méltatlan helyzetbe került. Nem játszhatott az akkor BL-ezüstérmes szerb klubban, mivel edzője kitette a csapatból, a klub pedig nemes egyszerűséggel felfüggesztette az addigi csapatkapitány játékjogát, még az edzéseket sem látogathatta hónapok óta. Mandics nyílt levélben tiltakozott emiatt, és azt állította, hogy indok nélkül tették ki a szűrét az együttesből. Aztán a Fradiba igazolt, és most már háromszoros olimpiai bajnokként Szerbia hőse.