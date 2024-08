Matthäus összebalhézott a szülőkkel, korábbi kapitányunk újabb kudarca edzőként

Edzőként közel sem volt olyan sikeres Lothar Matthäus, mint játékosként, aki klubokat Ausztriában, Brazíliában és Izraelben irányított több-kevesebb sikerrel, emellett a magyar és a bolgár válogatott szövetségi kapitánya is volt, utóbbi megbízatása 2011-ben ért véget, azóta pedig nem vállalt munkát edzőként profi szinten. Matthäus az elmúlt bő tíz évben főként szakértőként tűnt fel Németországban, ahol szóban és írásban is rendszeresen megfogalmazza észrevételeit, sok esetben kritikáit. Azt viszont kevesen tudhatták, hogy eközben az elmúlt két évben Matthäus újra edzősködött is, a bajorországi a TSV Grünwald utánpótlásedzője volt. A múlt idő helyénvaló, mivel Matthäus nemrég lemondott a posztjáról.

Lothar Matthäus szakértőként, itt épp Hansi Flick mellett a Puskás Arénában (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Az egykori aranylabdás klasszis döntése meglepő okból született, bár utánpótlásedzők biztosan tudnának mesélni a hasonló, keserű tapasztalataikról Magyarországon is. Matthäus nem bírta tovább elviselni a szülők viselkedését.

Lothar Matthäus: A gyerekek szülei problémásak voltak

– Lemondtam az edzői posztról. A játékosok kevesebb problémát okoztak, mint a gyerekek szülei – jelentette ki Lothar Matthäus, akinek szavait a kurier.de idézte. – Egy idő után azt vettem észre, hogy egész nap a telefonon kell lógnom, és végig kell hallgatnom, hogy mindent rosszul csinálok, mert ez meg az a gyerek nem játszik eleget. Aztán azt gondoltam magamban, hadd csinálja ezt valaki más, aki talán jobban tudja majd.

A cikk szerint Matthäus az elmúlt két idényben irányította a TSV Grünwald ifjúsági csapatát, és a klubnál játszik a fia, Milan is, aki 2014-ben Budapesten született.