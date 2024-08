Megteheti az első lépéseket az arany felé vezető úton Muszukajev Iszmail

Szombat délelőtt és kora délután kajak-kenuban lehet majd éremesélyeseknek szurkolni a párizsi olimpia utolsó előtti versenynapján. A Vaires-sur-Marne-i pályán a férfi kajak egyesek 1000 (13.20), és a női kajak egyesek 500 méteres középfutamait, majd döntőit (13.00) bonyolítják le, s mindkét nem esetében két magyarnak lehet szorítani. A 10.30-kor kezdődő női K-1 középfutamokban a három évvel ezelőtt ebben a számban ezüstérmes Csipes Tamara, valamint Gazsó Alida Dóra, míg utána, férfi K-1-ben címvédőként Kopasz Bálint és a Tokióban ezüstérmes Varga Ádám áll rajthoz. Rajtuk kívül Kiss Ágnes és Takács Kincső a kenu egyesek 200 méteres versenyszámának középfutamában ül hajóba, ha bejutnak a fináléba, akkor 13.50-től lehet nekik szurkolni.

Ezúttal nem egy hajóban, hanem egymás ellen versenyez majd a tokiói olimpia arany-, és ezüstérmese, Kopasz Bálint és Varga Ádám Fotó: Kovács Tamás

Birkózásban két magyar birkózó mutatkozik be szombaton Párizsban: a szabadfogású Muszukajev Iszmail a 65 kilogramm világbajnoki címvédőjeként akár érmet, sőt, aranyérmet is szerezhet a súlycsoport vasárnapi zárásakor. A harmadik helyen kiemelt, világbajnoki címvédő Muszukajev az egy kategóriával feljebb, 70 kilóban vb-ezüstérmes Ernazar Akmatalijevvel csap össze a legjobb 16 között, majd a negyeddöntőben találkozhat az olimpiai ezüst- és bronzérmes, háromszoros világ- és négyszeres Európa-bajnok azeri Haji Aliyevvel, akit a budapesti rangsorversenyen pontozással múlt felül. A kiemeltek közül a 2022-ben világbajnok iráni Rahman Amuzad, és az idei albán kontinensbajnok, Islam Dudaev is az alsó ágra került, emellett mexikói, szamoai és amerikai birkózók szerepelnek az ágon.

Bravúr lenne az érem női birkózásban

Női 76 kilogrammban Nagy Bernadettre először nyolcaddöntős mérkőzés vár. A kétszeres Európa-bajnoki bronzérmes Nagy a tavalyi U23-as világbajnok Reetika Reetika ellen lép szőnyegre, és ha sikerül legyőznie a 21 éves indiai riválisát, akkor a legjobb nyolc között várhatóan a világbajnoki ezüst- és bronzérmes kirgiz Ajperi Medet Kizi jelentheti a következő akadályt. A kiemeltek közül a felső ágra került még a román Eb-harmadik Catalina Axente és a Pánamerikai Játékok-győztes kubai Milaimys Marin is, a pénteki sorsoláson pedig kiderült, hogy kínai, amerikai és bolgár birkózó került még az ágára. Muszukajevet az A szőnyeg kilencedik mérkőzésén, míg Nagy Bernadettet a B szőnyeg negyedik meccsén szólítják először szőnyegre.

Öttusában szombaton a férfiak döntőjét 17.30-kor rendezik a Versailles-i Kastély parkjában kialakított pályán, nagy örömünkre mind a két magyar induló, Bőhm Csaba és Szép Balázs is bejutott a 18 fős fináléba. A nők számára az elődöntőt tartják szombaton kora délután, itt Gulyás Michelle-nek és Guzi Blankának lehet majd szurkolni.

A magyar női vízilabda-válogatott búcsúzik a párizsi olimpiától, mégpedig az olaszok elleni, ötödik helyről döntő mérkőzéssel, amely 14 órakor kezdődik a Paris La Défense Arénában.