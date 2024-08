Márton Viviána: Nem érdekelt, ki áll velem szemben, én vagyok a legjobb

De jó ezt leírni, kimondani, elolvasni: a tekvandósok 67 kilogrammos súlycsoportjában szereplő Márton Viviána aranyérmet nyert pénteken a párizsi olimpián. Ráadásul rögtön sporttörténelmet írt a 18 éves, Spanyolországban élő sportoló, aki a magyar tekvandó történetének első olimpiai érmét nyerte, egyúttal a párizsi magyar küldöttség 15. dobogós és ötödik aranyérmét nyerte.

Magyar zászlóval és finn edzőjével ünnepelt újdonsült olimpiai bajnokunk, Márton Viviána Fotó: Csudai Sándor

A 18 éves sportoló a kétszeres olimpiai bronzérmes elefántcsontparti Ruth Gbagbi, az amerikai Kristina Teachout és a 2022-es világbajnok belga Sarah Chaari legyőzésével menetelt a fináléba, melyben a vb-ezüstérmes szerb Aleksandra Perisiccsel csapott össze és mindkét menetet megnyerve 2-0-ra diadalmaskodott.

Hogy ki is ez Márton Viviána? Ahogy annak idején, a szöuli olimpián Egerszegi Krisztina 200 méteres háton aratott győzelmekor Vitray Tamás kiáltotta világgá, hogy "gyere, gyere kicsi lány", most az első felnőtt versenyét 2023-ban teljesítő Márton Viviána vette át a nagyon szerethető kicsi lány szerepét. A magyar tekvandó első olimpiai érmét megszerző 18 éves sportoló 2006.02.16-án, Santa Cruz de Tenerifén született, és a szintén remek tekvandós ikertestvérével, a felnőtt világbajnok Luanával együtt az UTE sportolója. Már a juniorok között kimagaslott a mezőnyből a tudásával, hiszen 2021-ben és 2023-ban junior Európa-bajnok, majd 2023-ban U21-es Európa-bajnok lett. És most megérkezett a felnőttek közé, és sokáig nem felejthető teljesítménnyel olimpiai bajnok lett.

18 évesen a világ tetején az első magyar tekvandós olimpiai bajnokunk, Márton Viviána Fotó: Csudai Sándor

– Az egész nap nagyon élveztem a versenyzést, és kifejezetten jót tett a lelkemnek, hogy rengetegen szurkoltak nekem a csarnokban. Amikor küzdenem kellett, egy percig sem foglalkoztatott, hogy éppen ki az ellenfelem, végig azzal motiváltam magam, hogy én vagyok a legjobb. Fizikálisan senki sem tudott fölém kerekedni. Hatalmas lépés ez a pályafutásomban, de szeretném tovább álmodni az álmaimat, és a legközelebbi olimpián már az ikertestvéremmel, Luanával szeretnék dobogóra állni. Mert nélküle ez egyszerűen nem sikerült volna – nyilatkozta rögtön a döntőjét követően széles mosollyal az arcán Márton Viviána.

Úgy érezte, a mai küzdelmei közül éppen a döntő volt a legkönnyebb, sikerült alaposan felkészülnie szerb ellenfeléből. Hogy nem izgulta túl az olimpiai döntőt, mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a mindent eldöntő csata előtt nyugodtan aludt vagy 30 percet. Mindenesetre azt is elárulta, hogy egy hatalmas hamburgerrel fogja megünnepelni az olimpiai bajnoki címét, de pontosan tudja, hogy édesanyja megcsinálja majd neki otthon a kedvencét, a krumplipürét rántott hússal.

Volt a mai napnak egy pillanata, amikor Viviána majdnem megsérült. Nos, a testvére sikerét a helyszínen végigszurkoló Luana azonnal kijelentette, ha kell, beáll a helyette küzdeni, hiszen úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás. egy biztos, az ellenfelek vele sem jártak volna jól, hiszen Luana szerezte az első magyar női világbajnoki címet a sportágban.