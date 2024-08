Ez komoly? Zászló foci meg squash lehet a Los Angeles-i olimpián az ökölvívás helyett

Már most tudható, hogy ismételten lesz változás az olimpiai versenyszámok programjában a következő ötkarikás nyári játékokon, amelyre 2028-ban Los Angelesben kerül sor. Azt már maga Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke bejelentette, hogy öt új sportággal bővül négy év múlva az olimpiai program, és ezek közül lesz, amelyik visszatér a nyári játékokra, míg lesz, amelyik Los Angelesben fog debütálni. A változásokat a NOB elnöke azzal indokolta, hogy az olimpiai programba be-, és visszakerülő sportágak összhangban vannak az amerikai kultúrával, sőt, egyes esetekben ikonikus amerikai sportágak mutatkozhatnak be a világnak.

A lacrosse London óta hiányzik az olimpia programjából (Fotó: Getty Images)

A nemrég véget ért párizsi olimpián is több sportág debütált: a break és kajak-cross , a 3x3 kosárlabda, a szörf, a gördeszka, valamint a tokiói premier után továbbra is olimpiai sport maradt a hegymászás. Ugyanakkor az egyik legősibb sportág, az ökölvívás helyzete igencsak rossz irányt vett a 2024-es nyári játékok női ökölvívó tornáján tapasztaltak miatt. Két olyan bokszoló is olimpiai bajnok lett a nők között – az algériai Imane Helif és a tajvani Lin Ju-Ting –, akiknek a nemiségi, valamint a gendervizsgálata egyértelműen bebizonyította, hogy ők biológiailag férfiak. A botrány hatalmas, a sportág a mélypontja felé közelít, amit egyáltalán nem segít az a tény, hogy a NOB és a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség (IBA) már szóba sem áll egymással a 2019-es nagy összeveszést követően, és sem Tokióban, sem pedig Párizsban nem az IBA szervezte és rendezte a férfi és női boksztornát.

Imane Helif edzője is elismerte, tanítványának kromoszómáival komoly gondok vannak (Fotó: MTI/AP/John Locher)

Az IBA a történtek miatti felháborodás és a követelések ellenére sem osztotta meg a már említett tesztek eredményeit, mivel az érintettek jóváhagyása nélkül nem hozhatják nyilvánosságra az érzékeny adatokat tartalmazó dokumentumokat, mert ezzel személyiségi jogaikat sértenék. Nem véletlen, hogy mind az algériai, mind pedig a tajvani olimpiai bizottság perrel fenyegetőzik arra az esetre, ha valaki mégis a nyilvánosság elé tárná a tesztek hivatalos eredményeit. Ezt persze Helif edzője, Georges Cazorla sem tette meg, ugyanakkor a Le Point magazinnak megerősítette, hogy a tesztek hormonális problémákat, magas tesztoszteronszintet és férfi kromoszómákat mutattak ki.

– Ez a szegény, fiatal lány meg volt döbbenve, és hirtelen rájött, hogy talán nem is lány – idézte Cazorlát a francia magazinra hivatkozva az Origo.

Öt új sportág szerepel 2028-ban a Los Angeles-i olimpián

Hogy mi lesz az ökölvívás sorsa, azt ma még nem tudhatjuk, mindenesetre Thomas Bach legkésőbb 2025. június végére ígért döntést az ügyben. Lészen bármi a döntés, az biztos tehát, ha a boksz távozik is, öt sportág biztosan csatlakozik az olimpiai versenyprogramhoz. A baseball/softball Tokióban volt, de Párizsban például nem, de 2028-ban a nézők ismét láthatják majd az olimpián az egyik legnépszerűbb amerikai sportágat. Szintén visszatér a nyári játékokra a krikett – amely az 1900-as párizsi olimpia óta nem szerepelt a programban – és a London óta hiányzó lacrosse.

Viszont abszolút Los Angelesben debütál az olimpia színpadán az amerikai futball érintkezés nélküli formája, a flag-football, vagyis a zászlós foci, valamint a tömegsport esetében roppant népszerűségnek örvendő squash. A zászlófociban a játékosnak a másikkal való érintkezés helyett le kell vennie egy legalább 38 cm hosszú zászlót a másik játékosról, amely a derekukra van rögzítve, itt ezzel lehet megállítani az egyik csapat támadását. De maga a végső cél ugyanaz, mint az amerikai fociban: thouchdownt elérni.

A squash egyre népszerűbb a profi sportolók és a mozogni vágyó civilek körében is (Fotó: Instagram)

A squash tavaly októberben biztosította be a helyét a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékokon, így több éves erőfeszítést követően végre olimpiai sportág válik belőle. Egy biztos, a manapság a profi sportolók és a mozogni vágyó civilek közt is egyre népszerűbb squash egyre több olyan versenyt rendezett már - például a franciaországi Nantes városában, vagy olyan hangulatos helyszíneken, mint a Birmingham's Rep és a londoni Alexandra Palace. A fennállásának 50. évfordulóját ünneplő nemzetközi szövetségük, a PSA ezekkel a versenyekkel jelentős sikereket ért el a sportág népszerűsítésében.

– Megvan a történelmünk, és nem veszítettük el az örökséget, hanem megtartva azt inkább megpróbáltuk eljuttatni az emberekhez a sportágunkat. És mindez sikerült – mondta a korábbi sikeres játékos Alex Gough, aki 2009 óta a PSA vezérigazgatója.