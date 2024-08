Álmok törtek össze, az olasz cirkusznak volt hatása

Bár az első negyedben 3-1-re is vezetett, végül 9-8-ra kikapott a magyar férfi-vízilabdaválogatott a párizsi olimpia elődöntőjében Horvátország ellen. Miközben az olaszok elleni negyeddöntőben az ötméteresek a magyar csapat javára döntöttek, a horvátok ellen a rendes játékidőben három magyar ötméteres is kimaradt, még ha az egyik után a kipattanót Vámos Márton be is lőtte.

Varga Dénes emberelőnyös lövése volt az utolsó valós egyenlítési esély (Fotó: Csudai Sándor)

– Álmok törnek össze ilyenkor – mondta csalódottan Vámos, aki két gólig jutott a meccsen. – Kihagytunk három ötöst, az ellenfélnek az egyik legjobb játékosa, akiről megbeszéltük, hogy ne lőjön, öt gólt dobott nekünk. Mi hibáztunk többet, ami nem fér bele a horvát csapat ellen.

Hasonlóan látta a mérkőzést az olaszok elleni negyeddöntő hőse, Manhercz Krisztián is, aki ezúttal nem talált a kapuba.

– Rengeteg esélyünk volt, hogy legalább egy döntetlent kihozzunk a meccsből, sőt még a győzelemre is. Ez az a szakasza az olimpiának, amikor azon múlik, hogy ki hibázik többet, és ma mi túl sokat hibáztunk. A fontos pillanatokban ők pontosabbak voltak.

Sokat kivett a magyar csapatból az olaszok elleni botrányos meccs

A horvátok elleni elődöntő egyáltalán nem volt olyan parázs hangulatú, mint a két nappal korábban, Olaszország ellen vívott negyeddöntő. Az olaszok nem is nyugodtak bele a vereségbe, hivatalos óvást nyújtottak be, majd tüntettek a helyosztón.

– Biztos, hogy sokat kivett a játékosokból, rendkívül kiélezett meccs volt, és a következményei túlnyúltak a meccs végén, nem tudott kitisztulni a fejekből a negyeddöntő – állapította meg újságírói kérdésre Varga Zsolt, de a szövetségi kapitány nem akarta erre fogni a Horvátország elleni vereséget. – Úgy érzem, jól kezdtünk, vezettünk 3-1-re, de utána lassabb ritmusa lett a meccsnek. Később taktikát váltottunk, a horvátok a végén már nem is támadtak, csak próbáltak visszafelé forogni, hogy ne tudjunk lefordulni róluk. Nagyon sajnálom a srácokat, rengeteget dolgoztak.

A magyar válogatott ellenfele a bronzdöntőben vasárnap az Egyesült Államok lesz.