Szoboszlainak ez segített elfelejtenie a kisiklást

A Liverpool a múlt héten hazai pályán nem tudott mit kezdeni a Nottingham Foresttel, a fogatlan oroszlán 1-0-ra kapott ki. Arne Slot csapatának azóta sikerült talpra állnia, és kedden egy korán bekapott gól után fordított az AC Milan vendégeként a Bajnokok Ligájában. Nem sokon múlott, hogy szombaton ugyanilyen helyzetbe kerüljön, mivel a Bournemouth elleni bajnokin is hátrányba került a 4. percben, de a videóbíró Szoboszlai Dominikék javára döntött, és les miatt törölték a találatot.

Háromszor ünnepeltek a Liverpool játékosai a Bournemouth ellen Fotó: AFP/Paul Ellis

Ezek után rákapcsolt a Liverpool, és már a szünet előtt bebiztosította a győzelmét. Luis Díaz duplázott, majd Darwin Núnez is hozzátette a maga gólját, ezzel 3-0-ra nyertek a Vörösök. Az ezúttal egy órát játszó Szoboszlai szerint más irányt vehetett volna a mérkőzés, ha megadják a Bournemouth gólját.

– Valószínűleg sokkal nehezebb lett volna hátrányból indulni egy ilyen masszív csapat ellen, amelyik próbál focizni, és soha nem adja fel. Előnyben minden bizonnyal még inkább megpróbálták volna tartani az eredményt, úgyhogy örülök, hogy sikerült hamar három gólt szereznünk – nyilatkozta a Spíler TV-nek a magyar válogatott csapatkapitánya.

Szoboszlai: Irány előre!

A Liverpool már említett, Nottingham elleni veresége hazai pályán született, így szombaton igyekeztek kárpótolni az Anfield közönségét.

– Próbáltunk reagálni a héten a Nottingham Forest elleni vereségre, és a Milan-meccset elfelejtve, de a tanulságokat leszűrve igyekeztünk ma olyasmit csinálni, ami segít a szurkolóknak és nekünk is elfelejteni azt a kisiklást. Úgy gondolom, kedden és most is tettünk egy lépést előre. Megyünk tovább, szerdán már kupamérkőzés vár ránk – mondta eltökélten Szoboszlai.

Igen, most sűrű a programja a Liverpoolnak. Szerdán mutatkozik be az együttes a Ligakupában, a West Ham látja vendégül, majd szombaton a Wolverhampton Wanderers elleni bajnoki következik idegenben.