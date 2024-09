Súlyos balesetet szenvedett, az intenzíven ápolják a magyar sportolót

A Magyar Kerékpáros-szövetség (MKSZ) szombati sajtóközleményéből kiderült, balesetet szenvedett Kempf Zoltán, de stabil az állapota. Város Viktória szakágvezető elmondta, beszélt, vele, mindenre reagál, de a következő pár óra meghatározó lesz, ezért a legfontosabb, hogy a bringás pihenni tudjon. Mindeközben Krausz Kristóf és Újváry Zoltán is a döntőbe jutottak, ahol délután egy kicsit talán Zozó becenevű társuk gyógyulásáért is mutatják majd be a gyakorlatokat.

Az esésekből származó sérülések egyre gyakoribbak a sportban, ezért a Magyar Kerékpáros-szövetség és a Magyar Judoszövetség közös, „Ne törd magad” nevű, esésoktató programját a tervek szerint kiterjesztik a többi sportágra is és alapítványt hoznak létre annak érdekében, hogy minden magyar sportoló megtanulhasson biztonságosabban talajt fogni.