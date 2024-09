Szoboszlaival olyasmi történt, ami az idényben eddig nem

Egy magyar futballista jelenléte már megszokott dolog az Anfielden, de a Premier League ötödik fordulójának szombati meccsén kettő is futkározott a gyepszőnyegen, a Szoboszlai Dominiket alkalmazó Liverpoolhoz ugyanis a Bournemouth látogatott – Kerkez Milossal a fedélzeten. Mindketten a kezdőben kaptak helyet, ahogy a Vörösöknél a szezonban először Darwin Núnez és Caoimhín Kelleher, utóbbi a sérült Alisson helyére ugrott be.

Mohamed Szalah (balra) és Kerkez Milos párharca Fotó: AFP/Paul Ellis

A két csapat tavaly is a PL korai szakaszában találkozott egymással, és a Bournemouth 2023 augusztusában sokkolta a házigazda liverpooliakat. A kezdő sípszó elhangzása után nem sokkal már vezettek is a vendégek, Antoine Semenyo talált be. Bő egy év elteltével megismétlődött ez a forgatókönyv, a Liverpool szempontjából egy fontos változással: Semenyo 4. percben szerzett gólját les miatt érvénytelenítették.

A mérkőzés további része viszont ugyanúgy alakult, mint a tavalyié. Luis Díaz akkor a 28. percben volt eredményes, most két perccel megelőzte önmagát. 2023-ban még Mohamed Szalah és Diogo Jota talált be, idén Díaznak jutott még egy gól, valamint a sokat kritizált Núnez is értékesített egy helyzetet.

Szoboszlait lecserélte Slot

Semenyo érvénytelenített gólja miatt tehát a 3-1 helyett ezúttal 3-0 lett a végeredmény a Liverpool és a Bournemouth első idénybeli összecsapásán. Kerkez Milos végig a pályán volt. Eddig Szoboszlaival is ez volt a helyzet a Vörösök minden meccsén, négy végigjátszott PL- és egy BL-mérkőzés után viszont Arne Slot most adott egy kis pihenőt neki, és a 61. percben lehozta a pályáról a magyar középpályást.

A lefújás után a Bournemouth a tizenharmadik helyet foglalta el a tabellán, a Liverpool pedig átmenetileg az élre ugrott, de vasárnap a Manchester City–Arsenal rangadó győztese megelőzi. Előbbinek a döntetlen is elég lenne az előzéshez.