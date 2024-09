Szakad az atlétika is? Újabb olimpiai bajnok csatlakozott Michael Johnson új ligájához

Egyre több világsztár, az atlétika állócsillaga csatlakozik a négyszeres olimpiai bajnok, Michael Johnson által alapított új sorozathoz, a Grand Slam Trackhez. Legutóbb második nőként az olimpiai arany-, és bronzérmes Melissa Jefferson csatlakozott a Grand Slam Track sztárjaihoz – az első hölgy a 400 méteres gátfutás kétszeres olimpiai bajnoka és világbajnoka, Sydney McLaughlin-Levrone volt –, akivel már összesen hét klasszis szerződött le a Johnson által létrehozott új ligába: a két női atléta mellett Fred Kerley, Kenny Bednarek, Josh Kerr, Cole Hocker és Yared Nuguse tagja már a csapatnak. Jefferson bronzérmet szerzett női 100 méteren, és tagja volt az augusztusi párizsi olimpián aranyérmes 4×100 méteres váltócsapatnak.

A 2025-ben debütáló Grand Slam Track célja, hogy forradalmasítsa a sportot egy egyedülálló formátummal, amelyben 96 sportoló vesz részt négy „Slam” versenyen az év során. A versenyzők alapkompenzációt kapnak a részvételért, de a versenyzők további pénzdíjakkal is számolhatnak, köztük a kategóriagyőzteseknek járó százezer eurós díjjal is. A Jonhson által létrehozott liga összesen 12,6 millió eurós nyereményalappal büszkélkedhet. A Grand Slam Track versenyein az atléták két versenyszámban indulnak két napon keresztül.

Michael Johnson 2025-től Grand Slam-versenyeket szervez az atlétikában a legnagyobb sztárokkal (Fotó: PA)

– Versenyzőink névsora folyamatosan erősödik, és Melissa felvétele a következő nagy előre lépés a Grand Slam Track számára. Melissa kiváló sportoló, és egyértelműen a világ egyik leggyorsabb nője. Idén nyáron a párizsi eredményei továbbra is bizonyították, mennyire tehetséges, és az olimpián megcsodált teljesítménye megmutatta, miért is került be a Grand Slam Trackbe. Örülünk, hogy elfogadta az ajánlatunkat – fogalmazott Michael Johnson, aki természetesen mind a négy GST-viadalon telt házat vár.

A tárgyalások még tovább folytatódnak, hiszen a négyszeres olimpiai bajnok olyan sztárokkal vette fel a kapcsolatot és folytat tárgyalásokat a csatlakozásról, mint anői száz méteres síkfutás olimpiai bajnoka, Julien Alfred, a 200 méter aranyérmese, Gabby Thomas, valamint a 2023-as világbajnok Sha’Carri Richardson. Egyelőre még egyikük sem írt alá szerződést a GST-vel.