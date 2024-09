Elárulta a Liverpool trénere, hogy baj van az egyik sztárjátékosával + videó

A Liverpool és a Bournemouth összecsapása számunkra azért is kuriózum, mert a két legértékesebb magyar futballista szembenéz egymással: a Transfermarkt oldalán Szoboszlai Dominik neve mellett 75 millió euró áll, Kerkez Milos neve mellett pedig húszmillió euró. S Kerkezt is szóba hozták egy patinás csapattal, a hírek szerint a téli átigazolási szezonban a Manchester United lecsaphat rá.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a válogatottnál. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

A Bajnokok Ligájában is érdekelt Liverpoolnak sűrű a programja, az előttünk álló három hétben öt mérkőzés vár rá:

Bournemouth (otthon) – Premier League – szeptember 21. West Ham United (otthon) – Ligakupa – szeptember 25. Wolverhamption (idegenben) – Premier League – szeptember 28, Bologna (otthon) – Bajnokok Ligája – október 2. Crystal Palace (idegenben) – Premier League – október 5.

De már eddig is sűrű volt a játékosok programja, főleg azoknak, akik hazájuk válogatottjában is szerepelnek. Szoboszlai Dominik augusztus 17. és szeptember 17., azaz egy hónap alatt hét meccsen (Premier League négy, válogatott kettő, Bajnokok Ligája egy) lépett pályára, és mind a hetet végigjátszotta az első perctől az utolsóig. Bár sokan gondolták, hogy kedden a BL első fordulójában nem kezd a Milan elleni idegenbeli meccsen, mert Arne Slot elkezdi rotálni a csapatát, és a magyar légiósát is pihenteti, ezt nem tette meg a holland tréner. S Szoboszlai gólt is lőtt a San Siróban megnyert meccsen.