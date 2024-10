A cica nem, de a Juventus elvitte Willi Orbán nyelvét

Az RB Leipzig először az Atlético Madrid otthonában kapott ki 2-1-re a ráncfelvarráson átesett Bajnokok Ligájában. Ez vállalható eredmény egy spanyol sztárcsapat vendégeként, a két héttel későbbi Juventus elleni 3-2 azonban már nehezebben magyarázható. Willi Orbánék ugyanis Németországban fogadták az olaszokat, akiknek ráadásul a meccs utolsó harmadát emberhátrányban kellett teljesíteniük. Kicsivel Michele Di Gregorio kiállítása után büntetőhöz is jutott a Lipcse, amit Benjamin Sesko értékesített,

a Juventusnak tehát 2-1-es állásról tíz emberrel kellett volna talpra állnia a 65. percet követően. A torinóiak erejét mutatja, hogy ezt meg is tették. Dusan Vlahovics a 68. percben megszerezte a maga és a csapata második gólját, Francisco Conceicao pedig a 82. percben néhány csel után bevágta a harmadikat.

Willi Orbánnak lett volna esélye rá, hogy kiegyenlítsen, de két veszélyes fejeséből sem született gól a hajrában, így a Lipcse nem tartott otthon egy pontot sem. A magyar válogatott védőjét leforrázta a végeredmény.

– Nem sok ilyen meccsben volt részem a pályafutásom során. Meg sem tudtam szólalni a mérkőzés lefújása során. Jó csapat volt az ellenfelünk, amely elképesztően hatékony volt a második félidőben, minden hibánkat kihasználta. A piros lappal és a tizenegyessel a mi szempontunkból nézve tökéletesen alakult a meccs, de néhány buta hibával hagytuk elúszni a győzelmet – sajnálkozott a 31 éves futballista a klub honlapjának nyilatkozva.

A Juventus harmadszor is bevette Gulácsi Péter kapuját, a Lipcse otthon kapott ki. Fotó: AFP/Ronny Hartmann

Orbán bízik a továbbjutásban

Míg a Juventus makulátlan mérleggel a hetedik helyet foglalja el a tabellán, addig a 36 csapatos mezőnyben 29. RB Leipzignek nemcsak ez az estéje volt nehéz, hanem a folytatás is az lesz. A továbbiakban a Liverpoolt és az Aston Villát is vendégül látják, de a Celtic és az olasz bajnok Internazionale otthonában is jó eredményt kellene elérniük.

– Sajnos két forduló után nulla ponttal állunk, ez dühítő és elkeserítő. De van még hátra hat mérkőzés. Nehéz megmondani, hogy mennyi pontot kell még szereznünk, hogy továbbjussunk. Mindenképp szeretnénk ott lenni a kieséses szakaszban – jelentette ki Orbán.