Szoboszlai Dominik edzője különleges éjszakára készül a BL-ben

A Liverpool győzelemmel kezdett a megújult Bajnokok Ligája alapszakaszának nyitófordulójában, mint emlékezetes, az AC Milan stadionjában lejátszott találkozón Szoboszlai Dominik gólja alakította ki a 3-1-es végeredményt. Szerdán újra olasz csapattal találkoznak Szoboszlaiék, a BL-ben először szereplő Bologna látogat az Anfield Roadra. A Liverpool szeptember 14-én meglepetésre kikapott a Nottinghamtől az angol élvonalban, azóta viszont két bajnokin, a Milan elleni BL-meccsen és egy Ligakupa-találkozón is nyert, vagyis négy mérkőzés óta hibátlan.

Van ok az örömre, jó szériában van a Liverpool (Fotó: AFP/Paul Ellis)

– Számunkra fontos volt, hogy lássuk, milyen reakciót tudunk adni a Nottingham elleni vereségre. Dolgoztunk bizonyos részleteken, sokat beszéltünk arról a mérkőzésről, tudjuk, hogy akkor nem a legjobb teljesítményt nyújtottunk. Csodálatos csapatunk van, igyekszünk a legjobbunkat nyújtani, hogy minden meccset megnyerjük – mondta a Liverpool labdarúgója, Alexis Mac Allister, aki arról is beszélt, milyen a kapcsolata a pályán a többi középpályással, például Szoboszlai Dominikkel. – Az előző szezonban az idény nagy részét hatosban vagy dupla hatosban játszottam. Most sokkal nagyobb a szabadságunk. Néha lehet, hogy hatos pozícióban játszom, Dominik pedig a tízes. Ez sok lehetőséget kínál egy meccsen. Nagyon élvezem a futballt, ezt remélhetőleg holnap meg is tudom majd mutatni.

Chiesa nem játszhat az olaszok ellen

A folytatásban a vezetőedző, Arne Slot elmondta, hogy szerinte Diogo Jota annak ellenére is bevethető lesz, hogy két edzést kihagyott, a Juventustól szerződtetett Federico Chiesa viszont sérülés miatt nem játszhat.

– Federico hétfőn még velünk edzett, kedden viszont néhány probléma jelentkezett, így nem számolhatok vele. Ez azért szomorú, mert nagyon várta, hogy az Anfielden is bemutatkozhasson a BL-ben a Liverpool játékosaként, ahol ráadásul olasz csapattal találkozunk majd. Kár érte, meglátjuk, szombaton a csapat tagja lehet-e – kezdte Slot, aki kitért az angol első osztályban hat forduló után éllovas csapata formájára is. – Az egyik ok, amiért jól szerepelünk, az az, hogy minőségi játékosok alkotják a keretünket. Nagy az összetartás a csapaton belül. Persze, azt is látom, hogy bizonyos dolgokon javítanunk kell, ha szeretnénk megőrizni a helyünket.

A Liverpool vezetőedzője a Bologna elleni párharcra, illetve arra is kitért, hogy szerdán először vezetheti az angol együttest hazai pályán a Bajnokok Ligájában.

– A Bologna az előző és a mostani szezonban is megmutatta, hogy nagyon nehéz legyőzni. A Liverpool tudja, hogy milyen nehéz egy ilyen stílusban játszó csapat ellen játszani. Egyáltalán nem becsüljük le az ellenfelet.

Szerencsés vagyok, mert a legutóbbi idényben, a Feyenoord edzőjeként már megtapasztalhattam, milyen különleges a Bajnokok Ligája hangulata. Az emberek azt mondják, hogy az Anfielden még különlegesebb lesz. Azt szeretném, ha a játékosok megmutatnák, hogy mennyire hiányzott ez nekik (A Liverpool az előző kiírásban nem szerepelt a BL-ben – a szerk.). Remélem, ez a szurkolók részéről is így lesz. Bízom benne, hogy ez a kombináció egy különleges éjszakához fog vezetni mindenki számára, aki a Liverpool csapatánál érintett.

A Liverpool és a Bologna összecsapása 21.00-kor kezdődik szerdán.