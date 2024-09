Az első akadályt Szoboszlai nélkül vette a Liverpool

Jürgen Klopp általában tartalékos felállásban küldte pályára a Liverpoolt a Ligakupában. Ezt a példát követte a német tréner utódja, Arne Slot is, a sűrű időszakra való tekintettel két futballistán, a kapus Caoimhín Kelleheren és Darwin Núnezen kívül a teljes kezdőcsapatot lecserélte a West Ham United elleni mérkőzésre a Bournemouth elleni tizenegyhez képest. Szoboszlai Dominik a kispadra került, a nyári igazolás Federico Chiesa ellenben első alkalommal kezdett.

Diogo Jota duplázott a Liverpool színeiben Fotó: AFP/Paul ELLIS

Nagy elánnal kezdett a Liverpool, letelepedett a West Ham térfelén, ám helyzeteket nem igazán tudott kialakítani. A Kalapácsosok negyedóra elteltével érkeztek meg a meccsbe, és Danny Ings a 18. percben be is vette egykori csapata kapuját – mégis a liverpooliak ünnepelhettek, mert lesről indult a londoniak csatára. Három perccel később azonban már nem úszta meg a hazai csapat, egy szöglet utáni kavarodásban Wataru Endo rúgta rá Jarell Quansah-ra a labdát, ami aztán a védőről a kapuba pattant.

A 25. percben viszont már egyenlő volt az állás. Cody Gakpo balról érkező beadásával Chiesát találta meg, az olasz szélső aztán estében a kapu elé juttatta a labdát, a fejeléshez nagyon értő Diogo Jota pedig célba bólintotta azt.

A második félidőben belelendült a Liverpool

Négy perc telt el a második félidőből, amikor a címvédő Liverpool megszerezte a vezetést. Curtis Jones ugratta ki Jotát, aki tíz méterről nem hibázott.

A West Hamnek több esélye is lett volna arra, hogy kiegyenlítsen, de sorra kimaradtak a ziccerek. Erre persze ráfáztak a vendégek. Mert Slot aztán az alapemberei közül is pályára küldött kettőt. Alexis Mac Allister és Mohamed Szalah is közel járt a gólhoz, de előbbi lövése még csak a kapufát találta el, az egyiptomi viszont már a kapuba vágta a kipattanót a 74. percben.

Ha eddig nem lett volna elég nehéz helyzetben a West Ham, Edson Álvarez kilenc percen belül begyűjtött két sárga lapot, így az utolsó negyedórát tíz emberrel kellett lejátszaniuk a vendégeknek. Nem bírták a nyomást, és a mérkőzés végéhez közeledve Cody Gakpo kétszer is bevette a kapujukat. Így az Arsenal után a Liverpool is 5-1-re győzött szerda este a Ligakupában, a Vörösök ezzel megtették az első lépést a címvédés felé.