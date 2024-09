Az amerikaiak beintettek az IBA-nak, és a World Boxinghoz csatlakoztak

Nemrég írtuk meg, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által még el nem ismert, de jelentős mértékben támogatott World Boxing bejelentette, hogy 2025 szeptemberében mindkét nem számára egyszerre rendezi meg a szervezet első világbajnokságát Liverpoolban. Maga az esemény történelmi lesz, hiszen egyrészt mind a férfiak, mind a nők tíz-tíz súlycsoportban küzdenek, illetve ez lesz a sportág első olyan világbajnoksága, ahol egyszerre lépnek ringbe mindkét nem képviselői. A konkrét súlycsoportokat a World Boxing versenyszabályzatának új kiadása határozza majd meg, amelyet a következő, 2024. novemberi bokszvilágkongresszus után tesznek közzé.

Boris van der Vorst, a World Boxing első embere és Thomas Bach, a NOB elnöke váratlan segítséget kapott az amerikaiaktól. Fotó: Getty Images

Mindenesetre ez a bejelentés egyértelműsíti azt, hogy az ökölvívás kettészakad, és két olyan szervezet küzd jelenleg a sportág vezetéséért – az IBA jelentős fölényben van egyelőre –, amelyik közül egyiket sem ismeri el a NOB, amely már belebegtette, hogy a sportág 2028-ban lekerül az olimpia műsoráról. Kivéve, ha az általa támogatott WB irányíthatja a sportágat.

Nos, most ismét történt valami, ami egyértelműen jelzi, a World Boxing akár képes is lehet arra, hogy átvegye az irányítást az amatőr ökölvívás felett. Ugyanis az Egyesült Államok is a NOB által támogatott új szervezethez csatlakozott, és az amerikai szövetség elnöke, Mike McAtee megerősítette, hogy a World Boxing szervezettel, valamint a többi 43 tagszervezettel azon dolgoznak, hogy a WB megfeleljen a Nyári Olimpiai Nemzetközi Szövetségek Szövetsége (ASOIF) által meghatározott 35 vagy 40 követelménynek, amiért cserébe megkaphatja a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elismerését. Utóbbi egyben azt is jelentheti, hogy 2028-ban az ökölvívás mégis szerepelhet a Los Angeles-i olimpia programjában.

Az amerikai szövetség csatlakozott a World Boxinghoz, hogy Los Angelesben is ott legyen az ökölvívás az olimpián. Fotó: X/USA Boxing

Mike McAtee a BoxingScene-nek adott exkluzív interjúban elismerte, számukra küldetés az ökölvívás olimpiai műsorán való megtartása, és felvázolta azokat a követelményeket, amelyeket a World Boxingnak teljesítenie kell ahhoz, hogy a NOB elismerje a szervezetet az amatőr boksz irányítójának.

– A 2028-as Los Angeles-i olimpia programjában egyelőre még nem szerepel a boksz. Ez a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (IBA) felfüggesztése után hozott döntéséből adódik. A NOB azonban elismerte, ha egy nemzetközi szövetséget sikerül bevonni az ökölvívás felügyeletére, akkor van visszaút. Az USA Boxing másik 43 országgal együtt csatlakozott a World Boxinghoz, egy új nemzetközi szövetséghez, amelynek létrejöttében segítettünk. A World Boxing azon dolgozik, hogy megfeleljen a NOB követelményeinek, például a doppingellenes szabályok, a pénzügyi átláthatóság és a bokszolók feddhetetlensége tekintetében. Optimisták vagyunk, hogy a NOB 2025 elején hozza meg döntését arról, hogy az ökölvívás ott lehet-e 2028-ban Los Angelesben – nyilatkozta az amerikai szövetség elnöke.

Hozzátette, az ASOIF szerint olyan dolgokat kell tisztába tenni, mint a tisztviselők kiválasztási eljárásai, az irányítási szabványok és a pénzügyi átláthatóság. Például a World Boxing még ebben az évben megrendezi a coloradói világselejtezőt, amellyel bizonyítani akarja, hogy megfelel ezeknek a követelményeknek. Ezen elemek mindegyike szükséges annak biztosításához, hogy a sportot tisztességesen és átláthatóan irányítsák a NOB szerint.