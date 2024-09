Ezt most elszúrták, foghatják a fejüket a liverpooliak

Bevált recepten ne változtass – gondolhatta Arne Slot, amikor kijelölte a Liverpool kezdőcsapatát a Nottingham Forest elleni mérkőzésre. A holland tréner csapata eddigi mindhárom mérkőzését kapott gól nélkül nyerte meg a Premier League-idényben, tíz futballista, köztük Szoboszlai Dominik is minden alkalommal kezdett, egyedül Ibrahima Konaté volt az, aki a nyitányon a cserepadról szállt be, azóta viszont nem hagyott ki egy percet sem.

Luis Díaz (vörösben) ezúttal is harcolt, de nem tudta megmenteni a Liverpoolt a vereségtől Fotó: AFP/Ian Hodgson

Liverpooli hibatenger

A Forest teljesítményére sem lehetett eddig panasz. A nottinghamiek még veretlenek a PL-ben, két döntetlen mellett egyszer győztek. Az Anfielden persze már az egy pont is jó eredménynek számított volna. Ennek megfelelően a vendégek a támadás terén túl sokat nem mutattak, a Liverpool tizenhatosán belül még csak labdaérintésük sem volt. Ellentétben a Vörösök lelkesen mentek előre, az átütőerő azonban hiányzott a játékukból, pontatlanok voltak, sok labdát adtak el. Egyszer-egyszer azért nem jártak messze a góltól: Luis Díaz egy alkalommal a kapufát találta el, később pedig a kolumbiai felhőfejese után a vendégek kapusa, Matz Sels ügyetlenkedett. Nem is kicsit. Kiejtette a labdát, ami egészen a gólvonalig csorgott, mielőtt a belga játékos korrigálta volna a hibáját.

A Liverpool a térfélcsere után is adós maradt a helyzetekkel, Alissonnak viszont akadt védenivalója Chris Wood lövésénél. Slot a 60. percben unt rá a tétlenkedésre, három helyen is változtatott, ám a cserék sem tudtak életet lehelni a hazaiak támadójátékába. Helyettük az egyre veszélyesebb Nottingham talált be a 72. percben, egy kontratámadás végén Callum Hudson-Odoi 17 méterről eleresztett lövése jutott el a hálóig.

A Liverpoolra még Jürgen Klopp irányítása alatt jellemző volt, hogy a válogatottszünet megakasztotta a gárda lendületét. Most is ez látszott a csapaton, amely a folytatásban sem tudott begyötörni egy gólt sem. A három győztes mérkőzés után tehát ezúttal 1-0-ra kikapott Arne Slot csapata. Szoboszlai Dominik ezúttal is végigjátszotta a találkozót, de ez lehetett az egyetlen öröme a meccset sárga lappal befejező középpályásnak.