Nincs Marozsán és Fucsovics – Vereségre áll a magyar Davis-kupa-csapat

Amikor kiderült, hogy az egyiptomiak elleni Davis-kupa-osztályozón nem vállalja a játékot a két jelenleg legjobb férfi teniszezőnk – ki tudja, vajon miért nem fontos Marozsán Fábián és Fucsovics Márton számára, hogy a válogatott ismét az elitbe jutásért játszhasson jövő év elején –, már többen mondták, hogy a formán kívül lévő Piros Zsomborral, a két sérülés között néha-néha pályára lépő Valkusz Mátéval, valamint a fejlődésében megrekedt Fajta Péterrel és az egyszer már visszavonult Madarász Gergővel nem lesz egyszerű megverni a hazai pályán mindenkire veszélyes egyiptomiakat.

Fajta Péter és Madarász Gergő két rövidített játszmában kikapott, és ezzel a kiesés szélére sodródott a magyar Davis-kupa-válogatott Fotó: Facebook/MTSZ

Nos, eddig be is jött mindez, hiszen ugyan az első egyest hatalmas csatában hozta Piros Zsombor – Amr el-Szajedet verte 5:7, 6:3, 6:4-re –, ám Valkusz már elveszítette a maga egyesét a legjobb egyiptomi, Mohamed Szafvat ellen (6:3, 5:7, 7:6), ráadásul a Fajta, Madarász kettős is kikapott párosban, így a magyar válogatott 2-1-es hátrányba került Egyiptomban a tenisz Davis-kupa osztályozójában. Pedig ezúttal nem is tikkasztó melegben kellett játszani, ám a kellemes 28 fokban Karim Mohamed Mamun és Szafvat két rövidített szettben legyőzte a magyar párost.

És ezzel roppant nehéz helyzetbe került Magyarország, ugyanis ahhoz, hogy a jövő év elején ismét az elitbe jutásért játsszon a magyar Davis-kupa-válogatott, mind Pirosnak, mind pedig Valkusznak hoznia kellene a saját meccsét. Nem azt állítjuk, hogy ez lehetetlen küldetés, de elnézve a két, egyébként juniorként a világ legjobbjai közé tartozó teniszező jelenlegi formáját, bizony lassan a csodában kell hogy bízzunk.