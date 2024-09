Davis-kupa: Piros Zsombor súlyos kritikával illette saját játékát

Pénteken két egyessel megkezdődött Kairóban Egyiptom és Magyarország Davis-kupa-párharca. Először Piros Zsombor lépett pályára Amr Elszajed ellen, majd Valkusz Máté és Mohamed Szafvat mérkőzése következett.

Marozsán Fábián és Fucsovics Márton távollétében ezúttal Piros Zsombor a magyar válogatott első számú játékosa (Forrás: Facebook/Magyar Tenisz Szövetség)

Piros Zsombor örült neki, hogy ő kezdheti a párharcot, a mérkőzés azonban nem úgy alakult, ahogy eltervezte. A magyar játékos ugyan nem csúcsformában érkezett Egyiptomba, de egyértelmű esélyesnek számított a nála több mint négyszáz hellyel alacsonyabban jegyzett Elszajed ellen. Az első játszmát mégis 7:5-re az egyiptomi nyerte.

Mi történt Piros Zsombor mérkőzésén?

Elszajed a második játszmában is brékelőnybe került, Piros azonban fordított, 6:3-mal kiegyenlített, majd a döntő szettben 4:1-re is ellépett. Az egyiptomi játékos innen még visszazárkózott (4:4), de Piros Zsombor végül megszerezte a vezetést a magyar válogatottnak (6:4).

– Életem egyik, ha nem a legrosszabb teljesítményét nyújtottam ma – kezdte önkritikusan értékelését Piros a Magyar Teniszszövetség Facebook-oldalán. – Jó pár fegyverem szokott lenni egy mérkőzésen, de ma csak egy maradt: hogy mindenért futok, és küzdök a végsőkig. Nagyon sokszor megkérdőjeleződött bennem, hogy meg fogom-e nyerni a mérkőzést, de a végén talán fizikálisan és mentálisan is erősebb voltam az ellenfelemnél.

Piros Zsombor elismerte, hogy a döntő szettben 4:1-nél, az ellenfele szenvedését látva kicsit korán könyvelte el magában a győzelmet, s azt is elárulta a magyar teniszező, hogy ő is görcsölt már a hőségben játszott meccs hajrájában, ha nem is annyira, mint Elszajed.

Davis-kupa: hogy áll a magyar csapat?

A párharc második mérkőzésén Valkusz Máté és Mohamed Szafvat csapott össze, akiket mindössze néhány pozíció választ el egymástól a világranglistán – Valkusz a 402., az egyiptomi éljátékos a 415. a jelenlegi rangsorban.

Piroshoz hasonlóan Valkusz is szetthátrányba került (6:3), majd ő is kiegyenlített, második nekifutásra kiszerválva a második játszmát (7:5).

A döntő szettben a rutinos Szafvat – aki egyben az egyiptomi szövetségi kapitány is – 4:1-re ellépett, aztán viszont két kettős hibát ütött egymás után, aminek köszönhetően Valkusz visszazárkózott. A magyar teniszező 5:4-es hátrányban meccslabdát hárítva hozta az adogatását, a mérkőzés végül tie breakban így is Szafvat javára dőlt el.

Egy nap után tehát 1-1 az állás. Az osztályozós párharc szombaton a párossal, majd újabb két egyessel folytatódik, a győztes jövő februárban a 2025-ös világdöntős szereplésért vívhat újabb párharcot, a vesztes egy osztállyal lejjebb szerepelhet.