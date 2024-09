Djokovics vállalta, amit Marozsán és Fucsovics nem

Az a különös helyzet állt elő, hogy a héten több top 10-es játékos léphet pályára a Davis-kupa osztályozós párharcaiban, mint az elitnek számító világdöntő csoportkörében. Utóbbiban csak a spanyol Carlos Alcaraz vállalta a szereplést, a legjobbak között maradásért viszont a nevezések alapján Novak Djokovics és Casper Ruud is képviselheti hazáját. A magyar Davis-kupa-válogatott top 10-es játékossal nem is számolhatott, de Egyiptom ellen a két top 100-as teniszezőjét is nélkülözi: sem Marozsán Fábián, sem Fucsovics Márton nem vállalta a szereplést.

Novak Djokovics az olimpia után a Davis-kupa osztályozóján is képviseli Szerbiát (Fotó: MTI/EPA/Divjakant Szolanki)

A 2021-es világdöntős szereplés óta a magyar Davis-kupa-válogatott rendre ugyanazt az utat járta be: februári vereség, szeptemberi győzelem. A papírforma azt sugallja, hogy ez a sorozat folytatódik, még úgy is, hogy Marozsán és Fucsovics nem játszik, Egyiptom pedig beveti a legkomolyabb fegyverét.

Mit érhet el Marozsán és Fucsovics nélkül a magyar Davis-kupa-válogatott?

Nem a többszörös Grand Slam-torna-induló Mohamed Szafvatra gondolunk, aki jelenlegi 415. helyével is a legmagasabban rangsorolt egyiptomi férfi teniszező, hanem a hőségre. A szerdai, kairói edzésről a Magyar Teniszszövetség is beszámolt közösségimédia-felületén, harminckilenc fokos hőségben készült a magyar csapat, s hasonló idő jelenthet kihívást a pénteki és szombati játéknapokon is.

Bizonyos szempontból érthető, hogy a versenynaptárba mind időben, mind földrajzilag, mind a salakos borítás miatt nehezen illeszthető, a körülmények miatt fizikailag várhatóan nagyon megterhelő párharcot Marozsán és az idén a csuklójával sokat bajlódó Fucsovics sem vállalta.

A magyar csapatot Piros Zsombor (222. a világranglistán), az idén Australian Open-főtáblás Valkusz Máté (402.), Fajta Péter (604.) és Madarász Gergely (809.) alkotja, az egyiptomiak közül Szafvat mellett vélhetően Amr Elszajed (643.) játszik egyest, a további három játékos (Karim-Mohamed Maamun, Michael Basszem Szobi, Faresz Zakaria) Madarász mögött áll a rangsorban.

– Nem lesz könnyű, de győzni megyünk Kairóba – mondta a csapat kijelölésekor Nagy Zoltán, a magyar válogatott szövetségi kapitánya. – Megnyugtatóbb lett volna, ha Marozsán Fábiánra és Fucsovics Mártonra is számíthatok, vagy legalább az egyikük velünk tart, de ezen az összecsapáson nem vállalták a szereplést. Bízom a fiúkban, Piros Zsombor és Valkusz Máté már többször bizonyított a Davis-kupában, igazi specialistái ennek a csapatversenynek.

Piros Zsombor nincs jó formában, öt meccses vereségszériával érkezett a válogatotthoz, a legutóbbi veresége alkalmával ki is ütközött a frusztrációja a pályán. A sérülékeny Valkusz a számára a csúcsot jelentő Australian Open óta alig tudott játszani, viszont augusztus végén, a portói challenger-versenyen végre újra tudott két meccset nyerni.

Az Egyiptom–Magyarország párharcban pénteken, magyar idő szerint 10.00-tól két egyest rendeznek, szombaton 9.00-tól a páros, majd újabb két egyes szerepel a programban. A győztes jövő februárban a 2025-ös világdöntőbe jutásért vívhat párharcot.

Djokovics és Cicipasz mégsem játszik egymás ellen

A héten további tizenegy osztályozós párharc zajlik a Davis-kupában. A legrangosabbnak a Szerbia–Görögország összecsapás tűnt, ám Sztefanosz Cicipasz sérülésre hivatkozva néhány napja lemondta a játékot, így a szerbek a rendelkezésre álló olimpiai bajnok, Novak Djokovics nélkül is toronymagas favoritnak számítanának.

A szintén top 10-es Casper Ruud tudására nagyobb szüksége lehet Norvégiának az idén két Grand Slam-tornán is a nyolcaddöntőig jutott Nuno Borges vezette, a norvégokénál mélyebb kerettel rendelkező Portugália ellen.