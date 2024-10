Szerdán bejelenthetik: Gera Zoltán NB I-es csapat vezetőedzője lesz

A Nemzeti Sport információi szerint a Kecskeméti TE vezetése három olyan tréner közül tervezett választani vezetőedzőt Szabó István utódjaként, akiknek jelenleg nincs csapatuk: Gera Zoltán, Kuttor Attila és Mátyus János került a képbe. A tárgyalásokat Gera Zoltánnal kezdték meg, a Sportal és a Csakfoci információi szerint ma már meg is egyeztek a 45 éves szakemberrel. A KTE holnap be is jelenti, hogy Gera Zoltán veszi át az együttes irányítását.

Gera Zoltán Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

A játékosként 97-szeres válogatott Gera Zoltán 2019 és 2024 eleje között az U21-es válogatottat irányította. 2024. február 26-án az NB II-es Vasas bejelentette, hogy Gerát nevezték ki az együttes vezetőedzőjévé, augusztus 21-én azonban szerződést bontottak vele. A mérlege az angyalföldiek kispadján 18 meccsen 10 győzelem, 4 döntetlen és 4 vereség volt. A Vasas az előző szezonban nagy csatában maradt alul a Győrrel szemben a feljutást érő második helyért folytatott versenyfutásban.

Gera: Vasas után Kecskemét?

A 2024/25-ös szezonban a Vasas az első három fordulóban két győzelmet és egy döntetlent ért el, majd a negyedik fordulóban meglepetésre otthon 1-0-ra kikapott az újonc Tatabányától, Gera Zoltántól ezt követően köszöntek el.