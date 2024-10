Mbappé egy lefoglalt bugyi miatt most nagyon izzadhat

Kylian Mbappé a barátaival a múlt héten két napra Svédországba látogatott, és most a helyi rendőrség nemi erőszak miatt nyomoz a Real Madrid klasszisa ellen, ezt a hivatalos szervek is megrősítették. Ám részletekről nem számoltak be. Egybehangzó svéd sajtóhírek szerint ugyanakkor a rendőrök egy fekete nadrágot, egy felsőt és egy bugyit is lefoglaltak az ügyben – írja az Origó. A stockholmi Bank Hotelt jelenleg tetthelyként kezelik, a feljelentést tett nő pedig a francia futballsztárt nevezte meg elkövetőként. Az Aftonbladet szerint a feljelentést múlt szombaton vette fel a rendőrség, miután a nő egészségügyi ellátást kért.

Kylian Mbappé most nem a futball miatt kerül be a hírekbe Fotó: MTI/EPA/Filip Singer

Kylian Mbappé tagad

Az Aftonbladet forrásai szerint a bűncselekményt csütörtökön követhették el a svéd fővárosban. A Real Madrid játékosa és barátai péntek délután hagyták el Stockholmot. Mbappé az X-oldalán tagadta a vádat, és álhírnek nevezte. Hírek szerint a Real Madrid már válságtanácsot tartott az ügyben.

A nagy bajba került klasszis stockholmi tartózkodását nagy rejtély és titkolózás övezte. Mbappé állítólag a Chez Jolie étteremben és a V éjszakai klubban is járt a Bayer Leverkusen játékosa, Nordi Mukiele társaságában. Az Expressen információi szerint szigorú mobiltelefon-tilalom volt érvényben a vendéglistán lévőkre, érkezéskor a vendégeknek borítékokba kellett tenniük telefonjukat.