Tömegverekedésbe keveredtek magyar szurkolók Boszniában, többen megsérültek + videó

A zenicai találkozón a magyar és a bosnyák szurkolók kemény magja nagyon közel volt egymáshoz, de nem történt rendbontás. Mi több, a helyiek nagyra értékelték a magyar drukkerek gesztusát, azt a hatalmas molinót, amellyel a közelmúltbeli boszniai árvízkatasztrófa halálos áldozatai előtt hajtottak fejet. „Nyugodjanak békében az árvíz áldozatai” – ez állt a molinón a helyiek nyelvén.

Forrás: X/Hooligans.cz Official

Az M4Sport arról ír, hogy a magyar drukkereket rögtön megkedvelték a helyiek. „Mindenki csodálatát kiváltották a stadionban” – jegyzi meg a sportsport.ba, de a klix.ba is szép gesztusként jellemezte az üzenetet. A sport1.oslobodjenje.ba szerint a feliratot „vastapssal jutalmazták” a jelenlévők, néhányan „könnyekig is hatódtak”. A portál hozzáteszi, hogy a bosnyák szurkolótábor a mérkőzés lefújása után megtapsolta a magyar drukkerekkel közösen ünneplő Rossi-legénységet, amelyre reagálva Szoboszlai Dominikék a bosnyák rajongókat is megtapsolták.

A bosnyák szurkolók a Magyar Labdarúgó-szövetség Instagram-oldalán is köszönetet mondtak.

A mérkőzés után Zenica központjában tört ki a tömegverekedés

Ám a lefújás után olyasmi történt, ami már nem a barátságról szólt, írja a Sportal. A lap arról számolt be, hogy a hooliganstv_official arról ír: a mérkőzés után egy körülbelül ötvenfős pécsi csoport Zenica központjában összefutott az NK Celik szurkolóival. Hosszú percig tartó tömegverekedés tört ki, és a helyi média szerint több magyarnak orvosi ellátásra volt szüksége. A rendőrök azonban gyorsan a helyszínre érkeztek és megakadályozták a további verekedést. A pécsi Munkás 1950 ultracsoport a mérkőzés előtt a hivatalos Facebook-oldalán közölte, hogy 36 fővel megérkeztek Zenicába. A szurkolói balhéról azóta nem számolt be, de a kommentekből kitűnik, hogy a pécsiek valóban verekedésbe keveredtek, és nem mindenki jön haza ép bőrrel...