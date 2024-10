Verstappennek most összejött, ami már régen nem

Max Verstappennek sok sikerben nem volt része június óta, akkor nyert utoljára futamot a háromszoros világbajnok, aki a pole pozíciót sem tudta megszerezni a július végén megrendezett Belga Nagydíj óta. A Red Bullnál abban reménykedtek, hogy az új fejlesztéseknek köszönhetően az Egyesült Államokban fel tudják venni a harcot a McLarennel, de aztán az austini egyetlen szabadedzésen a Ferrari ugrott az élre, Carlos Sainz és Charles Leclerc mögött kullogott a mezőny, beleértve a harmadik Verstappent és a másik bajnokaspiráns, a negyedik helyen végzett Lando Norrist (McLaren).

A Ferrari a sprintidőmérőt is jó formában kezdte, ahogy a Mercedes is erősnek tűnt, de a legfontosabb pillanatban, az utolsó szakaszban Verstappen ugrott az élre, így övé lesz az első rajtkocka a szombaton 20 órakor kezdődő minifutamon. A Ferrarik még a második helyről is lemaradtak, ez George Russellé (Mercedes) lett, aztán következett csak Leclerc és Norris.

Verstappennel ellentétben csapattársa, Sergio Pérez most sem villogott, csak a tizenegyedik helyről indul, Oscar Piastri azonban még nála is csalódottabb lehet a tizenhatodik pozíciójával.