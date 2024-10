A Mercedes is beleszólna Verstappen és Norris csatájába

A televíziós sorozatoknál megszokott, hogy mindig a legizgalmasabb résznél vágják el a történetet, és a reklám alatt tűkön ülve várjuk a folytatást, esetleg a következő epizódot. Most mintha a Formula–1 is ezt a mintát követte volna. Természetesen az idei versenynaptár már réges-rég elkészült, nem módosítottak rajta, de most ebben a sorozatban is akkor jött az őszi szünet, amikor a leginkább kíváncsiak voltunk arra, hogy mit tartogat a nézőknek, és persze Lando Norrisnak (McLaren), valamint Max Verstappennek (Red Bull) a következő futam.

A két barát között egyre élesedik a harc. Az idény első felében még úgy tűnt, hogy Verstappen és a Red Bull egy újabb kényelmes évnek néz elébe, és legfeljebb Sergio Pérez botladozása miatt kell aggódniuk az energiaitalosoknak. De már rég elmúltak ezek az idők, vagyis a szezon közepe, amikor a Brit Nagydíj után Verstappen még 84 ponttal megelőzte Norrist. Azóta a címvédő mindössze egy alkalommal végzett a brit versenyző előtt, és 52 pontra olvadt az előnye – ami persze még mindig jelentős különbség. Pérez gyötrődése pedig most fájhat igazán a Red Bullnak, hiszen a McLaren már ledolgozta a hátrányát, sőt Austinba 41 pontos előnnyel érkezett.

A McLaren új külsővel vág neki az austini futamnak Fotó: Twitter.com/McLarenF1

A pilóták körében közkedvelt ez a helyszín, az őszi szünet, vagyis négyhétnyi kihagyás után talán még inkább várják, hogy autóba ülhessenek. Norris különösen lelkes, mert a McLaren ül a lovon. Az elmúlt hatból négy futamot a narancssárgák nyertek meg, Szingapúrban ő győzött, csapattársa, Oscar Piastri a harmadik lett.

– Ez tökéletes futam arra, hogy néhány hét szünet után nekivágjunk az idény hajrájának – kezdte Norris. – A következő két hónap kemény lesz, de izgalmas. Lendületben vagyunk, a kérdés most az, hogy a továbbiakban is így folytatjuk-e. Készen állok, mutassuk meg a helyieknek, hogy mire vagyunk képesek – mondta eltökélten.

Verstappen reménykedik

A McLaren már a szünet előtt is megmutatta a Red Bullnak, hogy mire képes, miközben a szenvedő bikák legtöbbször csak a túlélésre játszottak. Verstappen előzetesen éppen Austinban reménykedett előrelépésben.

– Volt néhány hetünk, amíg nem versenyeztünk, így jutott időnk arra, hogy összeszedjük magunkat, javítsunk a teljesítményünkön az austini futam előtt. Megváltoztattunk néhány elemet az autón, hogy jobban feküdjön neki a pálya. Amikor kigurulunk a garázsból, kiderül, hogy ezzel versenyképesek lettünk-e – nyilatkozta a háromszoros világbajnok.

Természetesen nem csak a Red Bull készül nagyon a hajrára. A McLaren és a Red Bull mellett

a Ferrarinak is van némi esélye a konstruktőri vb-címre, 75 pontos lemaradással követi a narancssárgákat. Ugyan a Mercedes erről már lemondhat, de az idény utolsó fejlesztési csomagját bevetve szeretné csökkenteni a hátrányát az élmenőkhöz képest. Az előttünk álló hétvége jó alkalom erre, a vasárnapi futam mellett a szombati sprinten extra pontokat gyűjthetnek be a csapatok. Arról nem is beszélve, hogy Verstappen és Norris csatájába is beleszólhatnak a Mercedesek és a Ferrarik, ha elhappolnak egy-két pontot egyik vagy a másik pilóta orra elől.

A Red Bullnak tehát szüksége lesz Pérez hozzájárulására is, akit rendre lelkes nézősereg űz előre Texasban. Ez elmondható Daniel Ricciardóról is, aki szintén népszerű (volt) Austinban, ám a mezőny már nélküle vág neki a hétvégének, a Szingapúri Nagydíj után megvált az ausztráltól az RB, és az új-zélandi Liam Lawsont ültette Cunoda Juki mellé a másik autóba.

Augusztusban az egyetlen amerikai pilótát, a fonalat nehezen felvevő Logan Sargeantet kirúgta a Williams, így hazai pilóta sikeréért már nem szoríthatnak a nézők. De minden bizonnyal Norris és Verstappen – remélhetőleg izgalmas – csatájával is megelégszenek.