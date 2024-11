Bizonyíték van rá, Ádám Martin csapat nélkül sem tölti tétlenül a napjait

Ádám Martin görögországi kalandja nem tartott sokáig: a nyáron szerződött az Aszterisz Tripoliszhoz, de a két fél úgy érezte, a 2026 nyarán lejáró szerződést már november első felében célszerű felbontani. A 28-szoros magyar válogatott csatár még nem talált magának új csapatot, ami egyelőre nem is sürgősneki, mert ebben a naptári évben tétmeccsen nem léphet pályára. Ezzel együtt készül a folytatásra, részt vesz edzéseken, amit az a kép is bizonyít, amelyen Varga Dávid erőnléti edző oldalán tűnt fel, aki korábban többek között Marquinhosszal vagy Mohammed Abu Fanival is dolgozott együtt.