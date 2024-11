Így magyarázta Ádám Martin a távozását

Júliusi megérkezte óta Ádám Martin nem találta meg a helyét az Aszterasz Tripolisznál. A magyar válogatott támadó a görög bajnokság első hét fordulójában kezdőként lépett pályára, a gólokkal és a gólpasszokkal azonban adós maradt. Október közepétől már alig-alig kapott játéklehetőséget, a bajnokságban mindössze hét percet játszott, a Görög Kupában viszont a kezdőcsapatba került, amit egy duplával hálált meg. Ettől függetlenül nem volt sikeres Ádámnak az ősz, és gyorsan le is zárta ezt a fejezetet. A támadó hétfőn bejelentette, hogy távozik az Aszterasztól, szabadon igazolhatóvá válik.

Ádám egyelőre szűkszavúan nyilatkozott a történtekről.

Ha teljesen le akarnám egyszerűsíteni, annyit mondanék, hogy valamiért nem volt meg a kémia köztem és a csapat között. A játék még hagyján, de a csatárt a gólok minősítik, és azok nem akartak jönni. Tény, hogy nem volt meg a szükséges stabilitás sem; mindössze három hónap alatt négy különböző edző váltotta egymást a klubnál, ami sajnos a támadójátékunkra is kihatott. Ennél mélyebben egyelőre nem mennék bele, mert túl friss a dolog

– idézte a Nemzeti Sport a 30 éves futballistát, aki hozzátette, a tervei nem valósultak meg, de tanulni fog a történtekből.

Ádám Martin a válogatottba vágyik

A 28-szoros magyar válogatott játékos szeretné újra magára ölteni a meggypiros mezt, így a jövőben mindent megtesz majd, hogy elérje a célját.

– A klub is partner volt abban, hogy váljunk el békében már a válogatott szünetben. Azt gondolom, ez volt a legjobb megoldás mindenki szempontjából. A héten biztosan fújok egyet, aztán jövő héttől elkezdek azon dolgozni, hogy fizikailag és mentálisan is top állapotban tegyem meg a következő lépést a karrieremben. Harmincéves vagyok, fizikailag még soha voltam ilyen jó állapotban, és bár gyatra volt az őszöm, nem olyan régen még elődöntőt játszottam az ázsiai BL-ben, és a harmadik koreai aranyamat sem ajándékba küldik majd utánam Forráskútra Ulszanból. A múltból persze nem lehet megélni, úgyhogy újra bizonyítanom kell mindenkinek, de leginkább magamnak. Emellett természetesen továbbra is célom a válogatottban való szereplés, de egyelőre az a legfontosabb, hogy rendbe tegyem magam és megtaláljam a számomra ideális következő állomást – zárta szavait Ádám.