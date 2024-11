Jól megbüntette az UEFA a románokat, akik mégis repesnek a boldogságtól

Két perccel a lefújás előtt, 0-0-s állásnál szakadt félbe pénteken a Románia–Koszovó mérkőzés, mert a vendégcsapat játékosai a hazai szurkolók sértő rigmusai miatt – a román fanatikusok Szerbiát éltették a koszovóiakat provokálva – levonultak a pályáról és nem is voltak hajlandóak visszatérni.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) csak szerdán döntött a találkozóról, azok után, hogy a pályán véget értek a Nemzetek Ligája küzdelmei. A románok jól kalkuláltak, az UEFA 3-0-s gólkülönbséggel a javukra ítélte a meccset, mert hogy Koszovó miatt hiúsult meg az összecsapás befejezése. Románia ezzel hibátlan teljesítménnyel, 18 ponttal végzett a második csoport élén a C osztályban és feljutott a B-be. Akkor is feljebb lépett volna, ha történetesen Koszovó kapja meg a három pontot 3-0-lal, mert a pontegyenlőség akkor is a románoknak kedvezett volna.

Románia a jó szereplésnek köszönhetően a második kalapból várhatja a világbajnoki selejtezők decemberi sorsolását. Csakúgy, mint Magyarország, tehát a két válogatott nem kerülhet össze a vb-selejtezőkben.

Annak már kevésbé örülnek Bukarestben, hogy az UEFA a szurkolók viselkedése miatt 128 ezer euróra megbüntette a román szövetséget, a román válogatott továbbá visszaesőként a következő hazai mérkőzését zárt kapuk mögött kénytelen játszani.

Ezzel a döntéssel az utolsó nyitott kérdés is eldőlt a Nemzetek Ligájában, pénteken tartják a rájátszás sorsolását, amelyben Magyarország is érdekelt . Ekkor dől el, hogy a tavasszal Marco Rossi csapata az Ukrajna, Törökország, Görögország, Ausztria négyesből melyikkel játszik majd a bennmaradásért az A osztályban. Rossi szerint egyik csapat ellen sem a magyar válogatott lesz a favorit.