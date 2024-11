Marco Rossi szerint is tisztességgel zárta az évet a magyar válogatott + galéria

– Még az 1-1-et is kicsit igazságtalannak érzem, több helyzetünk volt, mint a németeknek, csak nem sikerült berúgnunk őket. De legalább nem az van, hogy helyzetek nélkül hozzuk le a meccset, már csak a pont kell az i-re – értékelt Szoboszlai Dominik nem sokkal a lefújás után.

A magyar válogatott csapatkapitánya elárulta, hogy gyakorolta a panenkás tizenegyest az edzéseken, s Sallai Roland is megerősítette: a magyarok tudták, hogy milyen megoldás következik. Marco Rossi viszont biztosan nem tudta, őt szemlátomást sokkolta csapatkapitányának a megoldása…

– Szappanos Pétert meg lehet kérdezni, néha kicsit ideges volt, amikor ellene sikerült – mondta Szoboszlai. – Tizenkilencet rúgtam a kapusok jobb kezéhez, úgy voltam vele, hogy ha a hosszabbítás végén középen marad, akkor le a kalappal. Előre eldöntöttem, hogy hová lövöm.

A német válogatott kapusa eldőlt jobbra, Szoboszlai pedig a háló közepébe emelte a labdát. Fotó: Mirkó István

A Frankfurter Rundschau pimasznak nevezte Szoboszlai Dominik büntetőjét, és az „áldozatot”, azaz Alaxander Nübel kapust is megkérdezte erről a német média. Elmondta, hogy Szoboszlai még soha nem lőtt így tizenegyest – vagyis felkészült belőle –, és nem gondolja, hogy az efféle büntetők arra utalnának, a lövő játékos arrogáns lenne. Szoboszlai is csak tette a dolgát, lőtt, gól lett belőle, és Nübel szerint jár neki a dicséret. Nübel egyébként kiváló osztályzatokat kap a német lapoktól, és kiemelik a hatalmas védését Varga Barnabás helyzeténél.

Mérgesek voltak a németek

A magyar válogatott legutóbb 2022 szeptemberében Olaszországtól kapott ki hazai pályán, azóta immár tizenhárom mérkőzés óta veretlen, egy kivétellel – Izraelt Debrecenben fogadtuk – valahányszor a Puskás Arénában. Marco Rossi szerint ebben a szurkolóknak óriási szerepük van.

– Hatalmas előny ilyen csodás szurkolók előtt szerepelni, a játékosaink egyértelműen jobb teljesítményre képesek ebben a miliőben. Minden mérkőzésen azt szeretnénk bizonyítani, hogy mennyire büszkék vagyunk a nemzeti színekre – mondta a szövetségi kapitány, aki a Németország ellen 1-1-re végződött mérkőzést úgy értékelte, hogy a játékosai ugyan követtek el hibákat, de a döntetlen nagyon is megérdemelt eredmény. – Ha kellett, védekeztünk mélységben, ha kellett, letámadtunk, azt hiszem, meglepetést okoztunk. A németek is kísérleteztek, de hát nekik a cseréik is a Bundesligából érkeznek. Wirtzet, Havertzet és Musialát cserélték be, ami sokat elárul az erejükről. A meccsnek nem volt különösebb tétje, de semmit sem kaptunk ajándékba, a németek mérgesek voltak, amikor kiegyenlítettünk.

Nikitscher akrobatikus mozdulattal mentett. Fotó: Mirkó István

Kérdésre válaszolva Marco Rossi értékelte a magyar válogatott egész éves teljesítményét. Végigment a mérkőzéseken, s kiemelte, annak köszönhetően játszhatunk sorozatban Németországgal, hogy az ő irányításával Magyarország feljutott a Nemzetek Ligája A osztályába.

– Korábban Lettország és a Feröer szigetek voltak az ellenfeleink – ironizált Rossi, majd a következőképpen összegezte az évet: – Összességében elég jók voltunk, de nem tudtunk emberfelettit nyújtani. Remélem, ezt a teljesítményt a szurkolók és a szövetségben sem értékelik negatívan, mert különben csomagolhatok…

Megvannak a lehetséges ellenfelek

Véget értek az összes divízióban a Nemzetek Ligája küzdelmei, és kiderült, ki jutott be az elitben a negyeddöntőbe, melyik válogatott az, amelyik feljutott, valamint kiesett, és most már az is tudott, kik fognak osztályozót játszani. Magyarország ez utóbbi kategóriába tartozik, és a németek elleni meccs alatt a szurkolók fél szemmel azt is figyelték, vajon kik jöhetnek velünk szembe a pénteki sorsoláson. Ezen Marco Rossi csapata kiemelt lesz, így a visszavágót fogja a Puskás Arénában játszani. Egy biztos,

egy hatalmas meglepetés – a B ligájából biztosan kieső Montenegró hazai pályán Nikola Krsztovics mesterhármasának köszönhetően meglepetésre 3-1-re nyert az eddig csoportelső Törökország ellen – alaposan átrendezte az erőviszonyokat, ugyanis a törökök helyett Wales lett a csoportelső – miután 4-1-re győzött Izland ellen –, így a törökökkel akár találkozhatunk is márciusban. Az már ismert volt, hogy Ausztria és Görögország neve is ott lesz a lehetséges ellenfelek között, és kedden éjszaka az is eldőlt, hogy Ukrajnával lett teljes a kvartett, miután utóbbiak az Albániában nyertek 2-1-re, így odaértek a csoport második helyére.

Itt a csehek végeztek a csoport élén – 2-1-re verték a grúzokat –, így közvetlenül feljutottak az A divízióba. Tehát még egyszer ismerkedjünk a lehetséges ellenfelek névsorával: Ukrajna, Görögország, Ausztria és Törökország. Az osztályozók első mérkőzése 2025. március 20-án lesz, a visszavágókra 23-án kerül sor.

– Annak örülnék a legjobban, ha nem kellene playoffot játszani – mondta erről Marco Rossi. – Bárki lesz is az ellenfelünk, nem tekinthetjük magunkat favoritnak egyik csapattal szemben sem. Legjobb esetben is ötven százalék eséllyel indulunk.