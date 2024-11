Valóra vált a Fradi-játékos gyerekkori álma, de hiszi, hogy még ennél is lehet feljebb

Közelről látta a kulcspillanatot

– Láttam a szituációt, éppen ott voltam a közelben, jól látható volt, hogy kezezett a németek játékosa. Örültem neki, hogy a játékvezető tizenegyest ítélt, ezt pedig Dominik (Szoboszlai – a szerk.) higgadtan értékesítette is – kezdte a lapunk kérdéseire válaszoló Gruber, aki azt is elárulta, mit jelent számára, hogy debütálhatott a felnőtt válogatottban.

– Mindent. Kisgyerekkorom óta ez volt az egyik nagy álmom, de szerintem minden futballista arról álmodik, hogy egyszer a saját hazáját képviselheti. Bevallom, egy kicsit számítottam rá, hogy el fog jönni ez a pillanat, nagyon örülök, hogy húszévesen megadatott nekem. Bízom benne, hogy nagyon sok meccsem lesz még a nemzeti csapatban.

A 2004-es születésű Gruber – akinek megszerzését az idén februárban jelentette be a Ferencváros, ám valójában csak az aktuális idény kezdetén csatlakozott a bajnokcsapathoz – eddig remek hónapot tudhat maga mögött. November 3-án meglőtte első találatát az FTC színeiben, 7-én gólpasszal járult hozzá a Dinamo Kijev 4-0-s kiütéséhez az Európa-ligában, ahol szintén bemutatkozhatott, majd érkezett a válogatott meghívó, amely elhozta a keddi debütálást is a telt házas Puskás Arénában. Adta magát a kérdés – eddigi pályafutása legjobb időszakát éli a húszéves tehetség?

– Mondhatjuk – felelte Gruber egy félmosoly kíséretében. – Persze, tudom, hogy mindig van feljebb, lehet ez még több, jobb is. Mindenekelőtt szeretnék megharcolni a helyemért a Fradiban, és azt sem tagadom, hogy szeretnék megragadni a válogatottban is. Egyik sem lesz könnyű feladat, de remélem, hogy innen is tudok még feljebb lépni. Nagyon jó volt a válogatottnál lenni, élveztem. Mindenki nyitott volt, így a beilleszkedésem is zökkenőmentes volt. Le a kalappal a csapat előtt.