Kós Hubert felidegesítette Bob Bowmant, pedig újabb csúcsot úszott a vb-n

A párizsi olimpián, nagy medencében 200 háton lett olimpiai bajnok Kós Hubert a nyáron, és akkor elégedetlen volt önmagával, amiért rövidebb távon, 100 méteren az erős előfutam után a középdöntőben nem tudott ismételni, és nem jutott be a döntőbe. Most a budapesti rövid pályás vb-n nem lépett ugyanebbe a folyóba, a délelőtt megúszott országos csúcsát tovább javította, és a legjobb idővel került be a szerdai döntőbe.

Kós Hubert a legjobb idővel döntős. Fotó: Illyés Tibor

Kós már reggel igen erősen kezdett, akkor Bohus Richárd korábbi országos csúcsát javította meg jelentősen, majdnem másfél másodperccel, és a középdöntőben még ebből az időből (49,12) is tudott faragni, 49,03 másodperccel csapott a célba. Innentől egyértelmű esélyes a szerdai döntőben, de Kós szerint az edzője, Bob Bowman nem mindennel lesz elégedett a mostani úszása után.

– Össze tudtam rakni két egyéni csúcsot, ami az olimpián nem sikerült – kezdte érékelését Kós Hubert. – Nagyon lassan kezdtem, inkább óvatos úszás volt ez, Bob most ideges lesz egy picikét, holnap gyorsabban kell kezdeni. Jobb időt tervezett ennél, de ez egy ötnapos verseny, van még bőven úszás, nem a középdöntőben kell a legjobb időt úszni, hanem a döntőben, remélem fogok még javulni. Előjöttek azok a problémák, mint az olimpián a reggeli erős 100 után, kezdett görcsölni a lábam. Ahhoz képest, hogy lassan kezdtem, egész jó volt.

Hetedik a női gyorsváltó, Sárkány Zalán a nyolcadik

Kóshoz hasonlóan tovább javította a délelőtt úszott országos csúcsát a Pádár Nikolett, Ugrai Panna, Senánszky Petra, Ábrahám Minna összeállítású 4x100 méteres női gyorsváltó is, amely a döntőben a hetedik helyen végzett. Az előfutamban 3:31,36 perces magyar rekordot úsztak a lányok, amit a fináléban 3:30,10-re javítottak tovább.

A nemrég még betegséggel bajlódó Sárkány Zalán a nyolcadik helyen végzett az 1500 méteres gyorsúszás döntőjében, és csalódottan nyilatkozott:

– Nem örülök, mert egyáltalán nem volt jó verseny, belement a víz a szemüvegembe már a rajtnál. Nem láttam semmit, magamtól úsztam, ahogy csak tudtam, nem tudtam tapadni senkire. Jobbra számítottam, a dobogó volt a cél.

Kós Hubert: Sokba fog kerülni ez a vb a World Aquaticsnak

Egymás után dőltek meg a világcsúcsok a Duna Arénában a vb első napján. Már délelőtt megdőlt egy világrekord, az amerikai Gretchen Walsh a női 50 pillangó előfutamában rögtön csúcsot úszott, amit a délutáni középdöntőben tovább javított. Ugyanebben a számban a férfiaknál a svájci Noé Ponti állított fel új rekordot, ugyancsak a sajátját megjavítva. A döntőkben a kanadai Summer McIntosh 400 gyorson nyert világrekorddal, az amerikai Kate Douglass pedig 200 vegyesen, amivel Hosszú Katinka tíz évet megélt világcsúcsát döntötte meg. Mindezek után a 4x100-as gyorsváltók döntőjében a nőknél és a férfiaknál is amerikai világcsúccsal született győzelem. Így összességében hét világrekord született a budapesti vb első napján, a Duna Aréna történetében pedig már negyven csúcsot állítottak fel.

– Sokba fog fájni a World Aquaticsnak ez a világbajnokság – utalt Kós viccesen arra, hogy a világszövetség minden egyes világrekordért 25 ezer dolláros bónuszt fizet. Talán ő is beáll a sorba.