Kerkez Milos védőként is a magyar légió heti hőse tudott lenni

A magyar légió legtekintélyesebb tagja, Szoboszlai Dominik ezen a héten mindössze egy fél félidőnyi időt tölthetett a pályán. A Premier League hétközi, 14. fordulójában a Liverpool kispadján kezdett Newcastle-ban, a 67. percben állt be, és sokat lendített a csapatán a fordulatokban bővelkedő, 3-3-ra végződött mérkőzésen. A következő körben a derbi, az Everton elleni presztízs rangadó szerepelt a műsorban, ám a pusztító erejű Darragh nevű vihar miatt ezt a találkozót elhalasztották.

Fotó: NorthFoto/ZUMAPRESS/Simon Bellis

Ennél jobb hete volt az angol élvonalban Kerkez Milosnak. A Bournemouth vele a védelemben otthon 1-0-ra legyőzte a Tottenhamet, majd vasárnap az Ipswich vendégeként nyert 2-1-re, Kerkez mindkét mérkőzést végigjátszotta, ráadásul kiválóan, a másodikon tőle indult az egyenlítő gólt eredményező támadás, az angol sajtó pedig egyre többet ír a Liverpool és a Manchester United érdeklődéséről, de állítólag a Real Madridnál is képbe került.

A Championshipben, azaz az angol másodosztályban a West Bromwich Albion otthon játszott 2-2-t a Sheffield Uniteddel, Callum Styles balhátvédként kezdett, és a 82. percben cserélték le. A vihar miatt elmaradt a Plymuoth és az Oxford mérkőzése, így Szűcs Kornél sem léphetett pályára, és így járt a harmadik vonalban Schön Szabolcs csapata, a Bolton Wanderers is.

Jó hete volt az RB Leipzignek

Németországban szerdán a Német Kupa nyolcaddöntőiben, a hétvégén pedig a bajnokságban léptek pályára magyar érdekeltségű csapatok. Az RB Leipzig először 3-0-ra nyert az Entracht Frankfurt ellen, Gulácsi Péter kispadozott, Willi Orbán végig a pályán volt, ahogyan szombaton a Holstein Kiel otthonában is, itt Gulácsi védett, a lipcseiek pedig 2-0-ra nyertek. A kupában a Wolfsburg a Hoffenheimet 3-0-ra győzte le Dárdai Bence kezdett és 58 percet kapott, majd a bajnokságban ugyancsak hazai pályán 4-3-ra múlta felül a Mainzot, Dárdait a 69. percben, az ellenfél 3-2-es vezetésénél cserélték le . A Bundesliga 13. fordulója a Vfb Stuttgart és az Union Berlin összecsapásával kezdődött meg, utóbbiban kezdett és a mezőny egyik legjobbja volt Schäfer András, aki adott egy gólpasszt, és a 85. percben jött le a pályáról, a csapata 3-2-re kikapott.

A német másodosztályú Herha a kupában hosszabbítás után kapott ki 2-1-re az 1. FC Köln vendégeként, Dárdai Mártont fejsérülés miatt a 91. percben lecserélték, Dárdai Palkó nem volt tagja a keretnek, és a berlini csapat a bajnoki meccsén is 2-1-es vereséget szenvedett el, ezúttal a Greuther Fürth otthonában, Dárdai Márton végig a pályán volt, Dárdai Palkó pedig a kispadon ült. A Preussen Münster a saját stadionjában kapott ki 2-1-re Németh Andrással a csapatban a Magdeburgtól. Szabó Levente sérülés miatt kimaradt a Braunschweig keretéből, a csapata 5-0-s vereséget szenvedett Düsseldorfban.

Fotó: NurPhoto via AFP/Giuseppe Maffia

Két magyar válogatott szerepel még rendszeresen topligában: a francia Ligue 1-ben Loic Nego a kispadról nézte, ahogyan csapata, a Le Havre 2-1-re kikapott a Nice otthonában, az olasz Serie A-ban pedig Balogh Botond kezdett a Parmában, amelyet az Internazionale a San Siróban 3-1-re legyőzött, és a magyar védő korán megsérült, a 12. percben le kellett cserélni. Az olasz másodosztályban a Spezia Nagy Ádámmal a soraiban 5-0-ra kiütötte a Cittadellát.

Sallai Roland győztes csapat tagja volt

A Svájci Kupa nyolcaddöntőjében a Bellinzona 1-0-ra legyőzte a Csoboth Kevint a 62. percben bevető St. Gallent, utóbbi vasárnap a bajnokságban a Young Boyst fogadta, 1-1 lett a vége, a magyar csatárt a 88. percben cserélték be. Az osztrák első osztályban a Rapid Wien Bolla Bendegúzzal a védelemben 2-2-t ért el Salzburgban.

A török élvonalban Sallai Roland ezúttal is ott volt a Galatasaray kezdőcsapatában, nem is cserélték le, kapott egy sárga lapot, és a Galata a 3-2-es sikerével elhozta három pontot a Sivasspor otthonából.

Cipruson az Omonia Nicosia hétfőn idegenben, Lang Ádámot a kispadon jegelve nyert 1-0-ra a Pafosz stadionjában, és a magyar védő nem állt be hazai pályán az APOEL ellen 2-2-re végződött mérkőzésen sem. Az Anorthoszisz Gyurcsó Ádámot végig a pályán tudva 2-0-ra legyőzte az Omonia Május 28. együttesét, az AEL Limasszol pedig Kecskés Ákost nem nevezte lépte le 4-0-ra a Karmiotissát. A szaúdi bajnokságban az al-Fateh Szappanos Péterrel a kapuban 2-2-t játszott az al-Sabab vendégeként.