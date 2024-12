Willi Orbán megint nagy elismerést kapott Németországban + videó

Willi Orbán idén először a 7. fordulóban került be a Kickernél a forduló válogatottjába, amikor az RB Leipzig szombaton 2-0-ra nyert Mainzban, A találkozón Orbán nem csak a védelemben jeleskedett, ő szerezte csapata második gólját. A Kicker a lehető legjobb, 1-es osztályzatot adta neki. (A 6-os a legrosszabb.) Orbán a 8. fordulóban is betalált azon a meccsen, amelyen a lipcseiek 3-1-re legyőzték Freiburgot. A Kicker ezúttal 2,5-ös osztályzatot adott neki, de ezzel is bekerült a forduló álomcsapatába.

Willi Orbán a Mainz ellen szerzett gólját ünnepli Fotó: AFP

Az RB Leipzigre ezután, novemberben nehéz időszak köszöntött, a csapat hat tétmeccséből ötöt elveszített egy döntetlen mellett. A múlt héten aztán magára talált, a Német Kupa nyolcadöntőjében szerdán 3-0-ra győzött az Eintracht Frankfurt ellen, szombaton pedig a Bundesliga 13. fordulójában 2-0-ra nyert a Kiel otthonában.