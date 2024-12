Sallai egy pofonnal megúszta, a Galatasaray alelnöke gyilkosságról beszélt + videó

Már a 15. percben Metehan Baltaci kiállítása is kiverte a biztosítékot Sallai Rolandék szurkolóinál. „Allah átkozzon meg téged!” – ilyen és ennél durvább beszólások özöne zúdult Turgut Doman játékvezetőre, de a VAR-szobában ülő Alper Cetin is kapott hideget, meleget… A Galatasaray védője, Baltaci a 16-os előterében küzdött az egyik hazai támadóval, az albán Rey Manajjal, és a labda a karjára pattant. A Sivasspor játékosai 11-est reklamáltak, a játékvezető azonban, miután visszanézte a jelenetet, csak szabadrúgást ítélt 16,5 méterről, a Baltacinak adott sárga lapot viszont pirosra cserélte. Ám a jelenet kikockázása alapján Baltaci kezezése előtt Manaj is kézzel ért a labdába kettőjük párharcában.

Sallai Roland pofont és sárga lapot kapott (Forrás: X/Le Marca Sports)

Az emberhátrányba került Galatasaray gyorsan gólt kapott, de 3-1-re fordított, s végül 3-2-re győzött. Ám nagy csapás érhette. A hosszabbításban, a 97. percben éppen Manaj a szögletzászlónál hátulról kíméletlenül rárúgott a vendégek harmadik gólját szerző Baris Yilmaz bokájára, az ki is fordult, a 24-szeres válogatott szélsőt hordágyon vitték le a pályáról. Később rá tudott állni a lábára, az pedig, hogy milyen súlyos a sérülése, ma derül ki, Isztambulban vizsgálják meg. A játékvezető csak sárga lapot adott Manajnak, s miután a VAR kihívta, hogy nézze meg videón a jelenetet, nem változtatott a döntésén. Pedig mi a piros lap, ha nem ez?!

Így néz ki most Baris Yilmaz bal bokája:

Sallai Rolandot nem először ütötték arcon

A találkozó 77. percében a szenegáli Keita Baldé két kézzel fellökte Sallai Rolandot, majd miután válogatottunk erőssége szembefordult vele és számonkérte, még arcon is ütötte. Tény, hogy ebben a kakaskodásban honfitársunk is lökött. Turgut Doman úgy ítélte meg, hogy mindkét játékosnak sárga lap jár, emiatt is okkal dühöngenek a Galatasaray szurkolói, de a „semlegesek” sem tarják korrektnek a ítéletet.

Sallait egyébként sem kímélik az ellenfelek, az előző fordulóban az Eyüpspor elleni meccsen is arcon ütötték, de akkor nem szemből kapta a pofont. Tegnap egyébként a szokatlan módon a védősorba került (!) Sallai, de a jobbhátvéd, majd szünet után a balhátvéd posztján is remekül teljesített.

A Galatasaray megint megjárta a játékvezetővel

Az isztambuli klub vezetése az idei bajnokságban már többször bírálta a játékvezetést, mondván, hogy „utaznak” rájuk a bírók.

Okan Buruk vezetőedző a találkozó után is erre utalt:

– Ha egy játékos szándékosan rálép az ellenfél játékosának a lábára, láthatóan sérülést akar okozni neki, a játékvezető pedig nem ad neki piros lapot annak ellenére, hogy a VAR is ezt javasolja, nos, ez a mérkőzés tökéletes összefoglalója. Mi több, az elmúlt hetek összefoglalója. Nincs miről beszélni egy olyan napon, amikor ez megtehetik egy török válogatott játékossal, aki nemzeti érték. Nagyon jó meccset játszottunk, de miután egy ilyen sérüléssel végződött, a futballról nem nagyon lehet beszélni.

Még nézi is fáj, Manaj így lépett oda Yilmaznak:

Sallai Roland is megszólalt:

– Remélem, Baris állapota nem súlyos, és hamarosan visszatér a csapathoz. Ő az egyik legfontosabb és legjobb játékosunk. Nagyon nehéz meccs volt, keményen kellett küzdenünk. Fontos volt számunkra a három pont, és örülünk, hogy megszereztük őket.

A Galatasaray alelnöke, Metin Öztürk azt mondta, Turgut Doman játékvezetőnek soha többet nem lenne szabad bíráskodnia azután, ha úgy gondolja, hogy a Baris Yilmaz elleni szabálytalanság csak sárga lapot ér. Öztürk szerint Rey Manaj kíméletlenül „meggyilkolta” Baris Yilmazt, és a történtek után a három pontnak sem tudnak igazán örülni, könnyes a szemük.