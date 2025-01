A mesterséges intelligencia a sportban: gombnyomásra jönnek elő a tehetségek

Elsőként hirtelen Logodi László neve ugrik be. Ő volt az egyik leghíresebb scout, bár ezt a szót hallva neki szaladna fel a legmagasabbra a szemöldöke, nem is értené, minek nevezték el. Túl azon, hogy a hatvanas, hetvenes években a Ferencváros serdülő és ifista futballistáinak a szervezője és mentora volt, számos később befutott játékos felfedezőjeként is ismert. Akkor ilyen hozzá hasonló bácsik járták az országot, figyelték nemcsak a pályákat, hanem a még létező grundokat is, hátha valahol gyöngyszemre bukkannak.

Megállíthatatlanul hódít a mesterséges intelligencia a sportban Fotó: youtube

Belőlük lettek mára a hivatásos játékosmegfigyelők, idegen szóval a scoutok, akik szintén járják a pályákat, de már nem vakrepülésben, hanem a hatalmas adatbázisból kihalászott tehetségeket figyelik meg, illenek-e az adott klubhoz az adottságaikat és például a mentalitásukat tekintve. Ám ahogy a Logodi Laci bácsik felett eljárt az idő, úgy a hagyományos scoutok is kezdenek a háttérbe szorulni, és talán nem meglepő, hogy ennek az oka a mesterséges intelligencia megjelenése a sportban. Persze, nem csupán a megfelelő játékosok kiválasztásában játszik egyre nagyobb szerepet, a tőle kinyerhető információk felhasználhatók a sportolók teljesítményének a javítására, stratégiai döntések meghozatalára és a játék alaposabb elemzésére, megértésére is. Akkora teret hódított már, hogy a várakozások szerint 2030-ra az MI szegmens a sportiparban eléri a 19,2 milliárd dolláros értéket.

Nem jövő, jelen: a mesterséges intelligencia és a sport

Hétköznapi ésszel alig felfogható módon a mesterséges intelligencia segítségével modellezni lehet például egy játékos megsérülésének a valószínűségét, az esélyét a teljesítménye visszaesésének és a hirtelen feljavulásának is, a mérkőzések felelevenítésénél az eddigieknél összetettebb és részletesebb elemzést ad a taktikáról és az egyes sportolók szerepéről, ennek megfelelően segít az egyéni képzésben, de még a megfelelő sporteszközök és öltözetek kiválasztásában is.

Csak egy elképesztő példa: az innovatív, mesterséges intelligenciával ellátott futócipők a párnázottsági szintet a felhasználó fáradtságának megfelelően alakítják, amit a mozgás és a pulzusszám figyelésével mérnek. Ez biztosítja az optimális kényelmet és támogatást a futás során.

Visszatérve a játékosmegfigyeléshez, a kiválasztáshoz, az angol Sheffield United már évek óta támaszkodik az MI segítségére. Az egész pofonegyszerű: a klub által kijelölt szakember betáplálja a gépbe az általuk legfontosabbnak tartott paramétereket, például a magasságot, a súlyt, a cselezőkészséget, a gyorsaságot és az állóképességet, az MI pedig átfutja a hozzá kapcsolt adatbázist, majd kidobja a tökéletes jelölt nevét.

Ezek az adatbázisok pedig nagyon nagy merítést adnak, több ezer, többnyire tizennyolc év alatti futballistáról tudnak szinte mindent a világ számos országából. És a rendszer úgy is működik, hogy ha például a Manchester City egy Erling Haaland mellé illő fiatal támadót keres, akkor így adja meg a szempontokat, és pillanatok alatt megkapja az eredményt.

A futball világában már több ilyen rendszer segíti egymás konkurenciájaként a klubok munkáját. Chris Wilder, a Sheffield United menedzsere már 57 éves, ugyanakkor teljesen nyitott az új technológiára annak érdekében, hogy hatékonyabban tudjon érvényesülni az átigazolási piacon.

– Évtizedeken át egy kis megfigyelőcsapattal dolgoztunk, de nagyon fontos, hogy igazodjunk a kor követelményeihez és lehetőségeihez – nyilatkozta a Yorkshirepost nevű portálnak. – Minél több információt tudunk beszerezni egy adott játékosról, annál jobb. Ráadásul az is pillanatok alatt kiderül, hogy az adott futballista megfelel-e a klub filozófiájának, hagyományos stílusának, és ez megkönnyíti a munkánkat. Nem állítom, hogy a módszer csalhatatlan és olykor nem nyúlunk mellé, de az biztos, hogy összességében elégedettebbek lehetünk a szerződtetések hatékonyságával, mint korábban voltunk.

Angol labdarúgó átigazolási piac: segít az MI

A Sheffield United persze csak kiragadott példa, a módszer úttörői közé tartozik, ám már szerte a kontinensen használják a mesterséges intelligenciát, köztük a legtöbb Premier League-klub, sok német, spanyol, olasz és holland egyesület is igyekszik kiaknázni az MI-ben rejlő lehetőségeket.

A korábbi gyakorlat az volt, hogy szinte százszámra hoztak tehetségeket a legtöbbször Afrikából, és ha százból egy bevált, már megérte a befektetés, ám az MI megjelenésével ez leegyszerűsödik.

Van olyan technológia is, amely 10-12 éves futballisták felderítését végzi egész Európában, a pálya minden szegletére rálátó kamera nyomon követi az egyes játékosok futómennyiségét, a sprintek számát és azok sebességét, a gyorsulást és lassulást öt méteren keresztül, valamint olyan adatokat, mint például hogy hány éles kilencvenfokos fordulatot tesznek. A szakértők szerint csak néhány év múlva lehet majd megfelelően felmérni, hogy a mesterséges intelligencia segítségével kiválasztott játékosok sikeresnek bizonyultak-e, az viszont biztos, hogy a térnyerését már nem lehet megállítani, valószínűleg nem is kell.