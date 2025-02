Guardiola rossz hírekkel szolgált, Madridban viszont ünnepelhetnek

A Manchester City a 2017/2018-as idénytől kezdve uralja a Premier League-et, azóta csak egy olyan kiírás volt, amelyet nem az égszínkékek, hanem egy másik csapat, ez esetben a Liverpool nyert meg. Ősszel viszont a győzelmek mellett a vereségeket is szorgosan gyűjtötte Pep Guardiola csapata, amely jelenleg csak az ötödik, és a címvédés elérhetetlennek tűnik, hiszen 16 pont a lemaradása az éllovas Liverpoolhoz képest.

Ráadásul most a Bajnokok Ligájában sem áll jól az együttes szénája, miután kedden 3-2-re kikapott otthon a Real Madridtól a nyolcaddöntőért zajló párharc első felvonásán, így most a spanyol fővárosban kellene kiharcolnia a továbbjutást. A Manchester City nemcsak a meccset veszítette el, hanem két játékosát is, Manuel Akanjit és Jack Grealisht sérülés miatt kellett lecserélni. Rodri vélhetően az egész idényben nem lesz bevethető, a friss igazolás, Nico González pedig már a debütálásakor megsérült.

Guardiola nem számíthat Akanjira

Pénteki sajtótájékoztatóján Guardiola az ő állapotukról is beszélt. Akanjiról rossz hírekkel szolgált , akinek a combközelítő izma szakadt el. – Szombaton megműtik, és aztán nyolc-tíz hetet hagy ki. Azt kívánjuk neki, hogy gyorsan felépüljön, mert rendkívül keményen dolgozott az idényben. Ő és (Nathan – a szerk.) Aké nehéz körülmények között játszottak. Ők sem voltak a legjobb formájukban, a hiányzók posztjain játszottak, amíg a testük azt nem mondta, hogy elég volt. Jack Grealish sérülése nem olyan súlyos, de nem tudom, hogy bevethető lesz-e holnap. Nem hiszem, de majd a következő órákban eldől, hogy mi lesz – mondta a katalán szakember, hozzátéve, hogy González játéka is kérdéses.

Manuel Akanji a Real Madrid elleni mérkőzésen sérült meg (Fotó: AFP/Paul ELLIS)

Akanji kiesése már csak azért is rossz hír a manchesterieknek, mert

a Guardiola szerint fizikálisan amúgy sem jó állapotban lévő csapatára emberpróbáló hetek várnak. Kezdetnek szombaton (16.00, tv: Spíler1) a tabellaszomszédjuk, a Newcastle (Premier League) vendégeskedik náluk, aztán a Real Madrid elleni visszavágó jön (Bajnokok Ligája), ezeket még februárban a Liverpool és a Tottenham Hotspur elleni PL-rangadók követik, a márciust pedig a Plymouth Argyle elleni FA-kupa-nyolcaddöntővel nyitják. Bár másodosztályú együttesről van szó, a Plymouth a legutóbb éppen a Liverpoolt búcsúztatta. Dávid várhatóan egy másik Góliátot már nem győz le, de Guardioláék számára különösen fontos sorozattá nőheti ki magát az FA-kupa, hiszen jelen állás szerint nagyjából csak ezt van esélyük megnyerni.

Real Madrid: három visszatérő

A City orvosi szobájában egész idényben sok volt a páciens. Ugyanez igaz a Real Madridra is, ahol a védők egymás után dőltek ki. Carlo Ancelottinak viszont van oka az örömre, három játékosa is bevetésre kész lesz az angolok ellen.

– Antonio Rüdiger és David Alaba állapota is javul. Hétfőig folytatják az egyéni edzéseket, de játszhatnak a City ellen. Ahogyan Lucas Vázquez is – fedte fel az olasz vezetőedző.