Mit gondolnak róla a törökök? Megtaláltuk Sallai Roland címeres mezét Isztambulban

A Fenerbahce mellett a Galatasaray a legnépszerűbb török futballklub. Mi sem természetesebb, hogy a Galatának Isztambulban több szurkolói boltja van, ahol különféle relikviákat lehet megvásárolni, köztük természetesen a játékosok nevével ellátott mezeket is. Kollégánk felkereste az egyik ilyen boltot. Külön érdekesség, hogy a dresszek között olyan is található, amelyen Sallai Roland neve fölött a mezt magyar nemzeti színek is díszítik. Nyilván a török–magyar barátság jegyében.

Sallai Roland a Galatasaray–Fenerbahce rangadón. A magyar labdarúgó-válogatott játékosát alaposan faragják Törökországban Fotó: AFP

A mez amúgy egyáltalán nem drága, átszámítva 8500 forintért megvásárolható. A Galatasaray hivatalos mezének ára 30 000 forint, amit ugyancsak nem mondhatnánk borsosnak.

Icardi és Osimhen a király a Galatasarayban

A bolt kínálata is arról árulkodik, hogy Mauro Icardi és Victor Osimhen a két legnépszerűbb futballista a Galatasaray-szurkolók körében, amiről kollégánk is meggyőződött, amikor beszélgetésbe elegyedett a Galata híveivel.

– Szeretjük Sallait, örülünk, hogy a csapatunk része lehet – válaszolta diplomatikusan a Sallai népszerűségét firtató kérdésre az egyik török szurkoló a Taksim tér környékén.

– Jó játékosnak tartom Sallait, azonban Osimhen a király, ő az abszolút kedvenc – jelentette ki egy másik Galatasaray-rajongó, amit egy idősebb drukker azzal egészített ki, ő jobban szereti a saját nevelésű fiatalokat. Nos, ami Sallait illeti, az idős drukker nemsokára fellélegezhet, a zuhanyhíradó szerint Sallai Roland a nyáron visszatér a Bundesligába, közelebbről Stuttgartba.