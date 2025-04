Hatalmas fordulat állt be a Liverpool focistájának jövőjében

A Liverpool öt fordulóval a Premier League mostani évadjának befejezése előtt 13 pontos előnnyel rendelkezik a tabella élén, így már a héten jó eséllyel bebiztosíthatja a bajnoki címét. Szoboszlai Dominikék szurkolói az elmúlt hetekben annak is örülhettek, hogy Mohamed Szalah, majd Virgil van Dijk is szerződést hosszabbított a klubbal, vasárnap pedig a hírek szerint a Real Madridhoz távozó Trent Alexander-Arnold győztes gólt szerzett. Ám két csatár, Darwin Núnez és Luis Díaz jövője miatt sajtóértesülések alapján aggódhatnak a csapat drukkerei. Előbbi játékos nyári távozása már hetek óta biztosnak tűnik, utóbbi focistával kapcsolatban azonban komoly fordulat állt be.

Luis Díaz szeretne a Liverpool játékosa maradni, de csak a mostaninál magasabb fizetés mellett. Fotó: AFP/Darren Staples

Luis Díaz fizetésemelést követel a Liverpool vezetőségétől

A 28 éves kolumbiai támadót a jelenlegi szerződése 2027 nyaráig köti a Liverpoolhoz, de a kontraktusában heti 55 ezer fontos (átszámítva 26 millió forintos) fizetés szerepel, ezt pedig Luis Díaz kevesli – a csapat sztárjainak nagy része ugyanis ennél többet keres. Sajtóhírek szerint a Barcelona és több, a szaúd-arábiai profi ligában szereplő csapat is érdeklődik Díaz iránt, ő azonban szeretne Liverpoolban maradni, azzal a feltétellel, hogy növeli a fizetését a klub.

A TBR Football úgy tudja, hogy

Díaz már nyáron készen áll a távozásra, ha a Liverpool nem tesz neki kielégítő ajánlatot,

a Football Insider szerint pedig ebben az esetben 60 millió fontnak megfelelő összeget kérne érte a klub.

Luis Díaz 2022 elején mintegy 50 millió fontért igazolt Liverpoolba a Porto együttesétől, azóta 144 tétmérkőzésen 39 gólt és 23 gólpasszt szerzett a Vörösök színeiben. A csapattal már nyert FA-kupát, Community Shieldet és két angol Ligakupát is, akár ezen a héten pedig a Premier League-trófea is meglehet a Copa América-ezüstérmes játékosnak.