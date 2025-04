Dombi Tibor és a neveltetés: extra tét a kiesési rangadón

Az Újpest már biztonságban van, a Kecskemét helyzete valószínűleg menthetetlen, e két csapat között további négy küzd a bennmaradásért a labdarúgó NB I-ben. Íme, az alsóház állása: 7. Újpest 35 pont, 8. Fehérvár 31, 9. Debrecen 29, 10. Zalaegerszeg 29, 11. Nyíregyháza 27, 12. Kecskemét 22.

Dombi Tibor, a debreceni legenda felelevenítette az emlékeit a Nyíregyháza–DVSC NB I-es mérkőzés előtt. Fotó: HAON/Vida Márton Péter

Ennek ismeretében szükségtelen ecsetelni a 29. forduló pénteki, Nyíregyháza–Debrecen nyitómérkőzésének jelentőségét. Klasszikus kiesési rangadó. Győzelem esetén a DVSC már fellélegezhet, másképpen, vereség esetén a Nyíregyháza már-már reménytelen helyzetbe sodródhat.

Dombi Tibor, a Debrecen legendája: A Nyíregyháza elleni meccs dupla

Ennek megfelelően készül mindkét csapat. Igaz, Dombi Tibort, a Debrecen legendáját, egyben másodedzőjét a kiélezett helyzetben sem hagyja el a lélekjelenlére.

– Úgy voltunk nevelve, hogy a Nyíregyháza elleni meccs dupla. Voltak onnan is korosztályos válogatottak, még az összetartásokra is úgy mentünk, hogy vonattal hamarabb felérjünk, mint ők – hogy ott is nyerjünk. A szurkolóink több Szpari–Loki meccs előtt is kijöttek az edzésünkre, lehet mondani, nekik ez még fontosabb, mint a játékosoknak – elevenítette fel az emlékeit Dombi Tibor, megjegyezve azt is, hogy a DVSC felnőttcsapatában éppen a Nyíregyháza ellen mutatkozott be 1991-ben, amikor mindkét csapat az NB II-ben szerepelt.

Készülnek a Spartacus szurkolói

Készülnek a nyíregyháziak is, s persze nemcsak a játékosok, hanem a szurkolók is.

„Mi ennél többet nem tudunk odatenni! Rajtatok lenne már a sor!” – posztolta a Fraditól elszenvedett csúfos, 7-0-s vereség után a Mastiffs 1995 Nyíregyháza, a Spartacus szurkolói csoportja.

A drukkerek persze nem adják fel, csütörtöki posztjukban biztosították a csapatot, hogy rajtuk nem fog múlni a siker.

A nyíregyházi szurkolók az ősszel is fergeteges hangulatot teremtettek az ősi rivális Debrecen elleni mérkőzésen, s most is hasonlóra készülnek.

Az utolsó öt forduló mindig roppant fontos, tudja ezt Szabó István is. Az azóta már Fehérváron dolgozó Tímár Krisztián menesztése után kinevezett vezetőedző – aki az ősszel még a Kecskemétet irányította – találóan így fogalmazott: A hátralévő meccsekkel új bajnokság kezdődik.

