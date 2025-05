Arteta majdnem megölte Luis Enriquét, akinek kapóra jött a Barca kiesése

Azok után, hogy a PSG a BL alapszakasza során a középmezőnyben vagy éppen a vonal alatt kullogott, a kieséses szakaszban megmutatta a valós erejét, és az angol bajnok Liverpool után az Aston Villát és végül az Arsenalt is kiejtette, így mostantól a május 31-i fináléra készülhet, Münchenben a Barcelonát kiejtő Interrel néz szembe a trófeáért. Az elődöntő első felvonásán 1-0-ra győzött Luis Enrique csapata, majd a hazai visszavágó elején voltak nehéz percei az Arsenal ellen, de végül a második mérkőzést is egy góllal, 2-1-re nyerte meg.

Luis Enrique a BL döntőjébe vezette a PSG-t Fotó: AFP/ANADOLU/Mustafa Yalcin

Megszenvedett a PSG a döntőért

A PSG vezetőedzője elárulta, nehéz pillanatokat élt meg a szerdai találkozó és a BL-menetelés során is. – Nem úgy nézett ki a meccs, ahogy szerettük volna. De megérdemeljük, hogy bejutottunk a döntőbe. Az első kalapból nekünk volt a legrosszabb a sorsolásunk, de a csapat végig hitt magában – mondta elégedetten. – Próbáltuk növelni az önbizalmunkat. Amikor egy játékos azt látja, hogy egy meccs nem jól alakul, azt gondolja, hogy vissza kell húzódnia védekezni. De éppen az ellenkezője az igaz, ilyenkor kell letámadni. Az első félidő nehéz volt, szenvedtünk. Egyértelmű volt, hogy az Arsenal azért jött ide, hogy nyerjen. Úgy zajlott a játék, ahogy ők szerették volna, azt csinálták, amiben erősek, nekünk viszont úgy kellett játszanunk, ahogy nem szeretünk, alkalmazkodnunk kellett. Nehéz az Arsenal ellen, de jók voltunk az átmenetekben, lőttünk egy gólt, eltaláltuk a kapufát.

Luis Enrique megdicsérte Ousmane Dembélét, aki az odavágón megsérült, és azóta rengeteget dolgozott, hogy a visszavágón ott lehessen. Ez összejött, csereként húsz perc jutott neki. A párharc során végig brillírozó kapusról, Gianluigi Donnarummáról a mestere elmondta, ha egy csapat meg akarja nyerni a BL-t, egy kiváló kapusra van szüksége, nem érheti be kevesebbel. Az Arsenalt irányító Mikel Artetáról hozzátette, a trénerben dúltak az érzelmek, majd' megölte őt.

Luis Enriquét a sajtótájékoztatón arra is emlékeztették, Arteta szerint a jobb csapat esett ki az elődöntőben.

Arteta a barátom, de nem értek vele teljesen egyet. Jól játszottak, úgy ahogy akartak, talán ezen a meccsen szenvedtünk a legtöbbet. De mi több gólt lőttünk náluk, megérdemeljük, hogy a döntőbe jutottunk. Az övéké is egy remek csapat, de ahogy mondtam, mi lőttünk több gólt, ráadásul a második félidő már nagyon máshogy alakult, akkor még több gólt lőhettünk volna.

Luis Enrique nem akarta a Barcát a döntőben látni

Luis Enrique nagyon izgatott a döntő miatt, történelmet akar írni a PSG-vel, amely még sosem nyerte meg a Bajnokok Ligáját. Az edzőnek viszont már sikerült, a Barcelonával 2015-ben. Nem sokon múlott, hogy Enriquének nem volt csapatával kell szembenéznie a fináléban, hiszen a Barca óriási csatára kényszerítette a végül 7-6-os összesítéssel továbbjutó Intert.

– Ez lesz két év alatt a második döntőjük. Egy erős csapat, amely alig változik, ugyanaz az edző és a mentalitás is. Egy olasz csapat, amely jól bánik a labdával, de a labda nélküli játéka is kiváló, a pontrúgásoknál is erős. Kedden egy elképesztő elődöntőt láttunk. Nekünk most két döntőnk van hátra (a BL mellett a Francia Kupában – a szerk.), arról álmodoztunk a megérkezésünk óta, hogy trófeákért harcoljunk – mondta boldogan a spanyol tréner, akinek, mint kiderült, mindkét elődöntős párharc a kedve szerint alakult. – A Barca hat gólt szerzett. Ha valaki azt mondja, hogy hat gólt szerezve kiesnek, senki sem hitte volna el. Megérdemelték volna a döntőbe jutást.

De nekem a lehető legrosszabb forgatókönyv lett volna, ha a Barcával találkozunk a döntőben

– tette hozzá.

Erre – Enrique szerencséjére – nem kerül sor.