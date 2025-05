Liverpool: Kerkez átigazolása izgalmas fordulatot vehet, Szoboszlai szava dönthet

Angol sajtóértesülések szerint a Liverpool FC előtt komoly döntés áll a 2025-ös nyári átigazolási szezonban, ugyanis a Vörösök a balhátvéd poszton két kiemelkedő játékos közül választhatnak. Az egyik a magyar válogatott és a Premier League-ben már bizonyított Kerkez Milos, aki fiatal kora ellenére alapemberré vált az AFC Bournemouthban, többször is a hónap játékosának választották, és teljesítményével olyan topklubok figyelmét is felkeltette – a liverpooliakon kívül –, mint az Arsenal, a Napoli, a Milan, a Real Madrid és a Manchester City. A másik jelölt a Fulham amerikai válogatottja, Antonee Robinson, aki szintén stabil, megbízható teljesítményt nyújt a ligában. A döntés nem csupán a két játékos kvalitásairól, hanem a Liverpool jövőjének is szól – és a statisztikák alapján mindkét futballista mellett komoly érvek szólnak.

Kerkez Milos óriási szezont fut, Európa topcsapatai állnak érte sorba (Fotó: GLYN KIRK / AFP)

A két célpont: tapasztalat kontra potenciál

Kerkez Milos mindössze 21 éves, de már most a Premier League egyik legtehetségesebb balhátvédjeként tartják számon. A Liverpool már tavaly is érdeklődött iránta, de akkor még nem sikerült nyélbe ütni az üzletet. A magyar védő azóta is fejlődik, bekerült az idény álomcsapatába, és piaci értéke 35-40 millió euróra nőtt. Több szakértő is úgy véli, hogy Kerkezben hatalmas potenciál rejlik, pár éven belül akár a világ egyik legnagyobb balhátvédje lehet.

Antonee Robinson ezzel szemben már rutinosabb, öt éve stabil kezdő a Fulhamben. A 27 éves játékos ebben a szezonban szinte szárnyal, 34 bajnokin 10 gólpasszt jegyzett, ezzel Európa öt topligájában a hátvédek között a legjobb 3 százalékba tartozik, de védekezésben is kiemelkedő: a progresszív labdaszerzésekben a legjobb 8 százalék, szerelésekben és labdaszerzésekben pedig a legjobb 7 százalék között van. Robinson agresszív, fizikális játékos, pár évvel Mohamed Szalah-t is elismerően beszélt róla egy Fulham-Liverpool bajnoki után – ő volt a legjobb játékos a pályán – hangsúlyozta az egyiptomi szélső.

Számok tükrében: Robinson vs. Kerkez

A két játékos statisztikái a 2024/25-ös Premier League-szezonban:

Statisztika Antonee Robinson Kerkez Milos Mérkőzések (kezdőként) 34 (33) 35 (35) Gólok 0 2 Gólpasszok 10 5 Labdaérintések (átlag/meccs) 74 59,2 Passzpontosság 81% 80% Kulcspasszok (átlag/meccs) 1,3 1,0 Cselek (átlag/meccs) 1,0 0,6 Labdaszerzések (átlag/meccs) 4,4 4,0 Szerelések + megelőzések 4,3 2,6 Felszabadítások (átlag/meccs) 3,4 2,7 Párharcok (megnyert %) 5,5 (55%) 4,0 (53%)

Ugyan Kerkez kiváló szezont fut, és remek számokat produkál, de Robinson így is szinte minden fontos statisztikai mutatóban felülmúlja a magyar hátvédet, különösen a védekező és előkészítő játékban. Kerkez előnye a fiatalságában és a fejlődési potenciáljában rejlik, míg Robinson már most az egyik legjobb balhátvédnek számít a ligában.

Átigazolási szempontok és a Liverpool dilemmája

Mindkét játékos ára 40 millió font körül mozog, így anyagi szempontból nincs jelentős különbség. Robinson mellett szól a tapasztalat, a Premier League-ben szerzett rutin és az, hogy azonnal bevethető lenne a Liverpool kezdőjében. Kerkez ugyanakkor hosszabb távon jelenthet megoldást, és a klub jövőjének egyik alappillére lehet.

A Liverpool új menedzsere, Arne Slot számára most az a legnagyobb kérdés, hogy a balhátvéd posztra azonnal bevethető, tapasztalt játékost, vagy inkább egy hosszú távon fejlődő, fiatal tehetséget igazoljon. Mivel a görög Konsztasz Cimíkasz várhatóan távozik, Andy Robertson pedig már túl van pályafutása csúcsán, a klub számára különösen sürgető, hogy megtalálja a bal oldal új vezéregyéniségét.

Szoboszlai Dominik véleményét is kikérhetik

A Liverpoolnak az is előnyt jelenthet Kerkez Milos megszerzésénél, hogy Szoboszlai Dominik személyében olyan játékosuk van, aki remek kapcsolatot ápol a fiatal balhátvéddel. Ha a klubnak kérdése van Kerkezről, bármikor fordulhatnak Szoboszlaihoz, aki akár kulcsszerepet is vállalhat abban, hogy honfitársa a Liverpoolhoz igazoljon.

Miért különösen fontos a Liverpool döntése?

A Liverpool sikereinek egyik alapja évek óta a stabil védelem és a szélső védők támadójátéka. Andy Robertson és Trent Alexander-Arnold ikonikus párossá váltak, de a skót védő 31 évesen már nem a jövő embere. A klubnak most kell meghoznia azt a döntést, amely hosszú távon meghatározhatja a balhátvéd posztot.

Arról nem is beszélve, hogy Alexander-Arnold hétfőn bejelentette, hogy távozik Liverpoolból. A 26 éves jobbhátvéd minden bizonnyal a Real Madridban folytatja a pályafutását.

A számok alapján Antonee Robinson jelenleg előrébb tart, de Kerkez Milosban ott rejlik a potenciál, hogy néhány éven belül a világ egyik legjobb – ha nem a legjobb – balhátvédje legyen. A Liverpool döntése így nemcsak a jelen, hanem a jövő sikereit is befolyásolhatja.

Ez a döntés nemcsak a Liverpool, hanem a magyar futball szempontjából is kulcsfontosságú lehet, hiszen Kerkez Milos személyében egy újabb magyar játékos kerülhet a világ egyik legnagyobb klubjához.