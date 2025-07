Vingegaard kezet nyújtott, Pogacar bosszantónak találta a rivális taktikáját

Nem véletlen, hogy egyelőre nem is igazi esélyesen feszülhet a sárga trikó: a címvédő Tadej Pogacar ugyan már viselhette idén is a legendás ruhadarabot, de az első pihenőnap előtti, hétfői szakaszon másodszor is veszni hagyta. Ben Healy (EF Education–EasyPost) Stephen Roche 1987-es végső sikere óta az első ír, aki viselheti a Tour de France sárga trikóját.

Pogacar újra beszólt Vingegaard csapatának

Healy előnye mindössze 29 másodperc Pogacar előtt, aligha lehet az írrel végső győzelemre is esélyesként számolni, bár láttunk már olyat, hogy valaki megtáltosodott, amikor rá került a sárga trikó.

A verseny előtti papírformára azonban inkább csak ráerősített az első tíz szakasz: idén is Pogacar és Vingegaard párharca várható az összetett sikerért.

– A Tour de France-on eddig jól át tudtam venni Pogacar támadásait, ugyanerre a Dauphinén nem voltam képes. Ez mutatja, hogy most jobb a formám – bizakodott a tizedik szakasz után Vingegaard, akinek 1:17 perc a hátránya szlovén riválisával szemben, s ennek e jelentős részét éppen az időfutamon szedte össze, ahol viszont az általa is felidézett júniusi verseny alapján sokkal többre számított a dán.