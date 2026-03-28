Gulácsi Péter elárulta, nem Szoboszlai hiányzik neki a legjobban Lipcsében

Az RB Leipzig kapusa, Gulácsi Péter gyerekek kérdéseire válaszolt klubja rendhagyó sajtótájékoztatóján. A korábbi magyar válogatott labdarúgónak egykori klubtársai közül Emil Forsberg hiányzik a legjobban. A 35 éves játékos az álomcsapatába Willi Orbánt és Szoboszlai Dominiket is beválasztotta. Gulácsi Péter arról is beszélt, hogyan tervezi a visszavonulását.

P.Fülöp Gábor
2026. 03. 28. 6:20
Leipzig's Hungarian goalkeeper #01 Peter Gulacsi smiles prior to the Bundesliga football match between RB Leipzig and Augsburg in Leipzig, eastern Germany, on March 7, 2026. (Photo by Ronny HARTMANN / AFP)
Gulácsi Péter több kényes kérdésre is válaszolt az RB Leipzig sajtótájékoztatóján Fotó: RONNY HARTMANN Forrás: AFP
Gulácsi Péter különleges esemény főszereplője volt Lipcsében. Az RB Leipzig sérüléssel bajlódó, a visszatérésre készülő első számú kapusa gyerekek kérdéseire válaszolt a német klub rendhagyó sajtótájékoztatóján. A 35 éves magyar játékos nem kerülte ki a meglepő felvetéseket sem.

Szoboszlai Dominik így várta vissza a sérült Gulácsi Pétert 2022 őszén Fotó: JAN WOITAS / DPA

Gulácsi Pétert többek között arról faggatták, hogy melyik játékost hozná vissza azonnal Lipcsébe. 

Elsőre talán meglepő, hogy a 2015 óta a Bikákat erősítő kapus nem Szoboszlai Dominiket mondta, hanem Emil Forsberget. A már New Yorkban játszó svéd középpályással 8,5 évet húzott le együtt.  

– Kiváló játékos és még jobb ember. Évekig ült mellettem az öltözőben, minden egyes nap igazán hiányzik – indokolt egyértelműen Gulácsi Péter, aki az álomcsapatába ugyanakkor két magyart is beválasztott Szoboszlai és a még mindig a német klubot erősítő Willi Orbán személyében. A kapuba példaképét, Petr Cecht állította, a védelmet Orbán, Nesta, Simakan és Halstengerg alkotta, a középpályán Szoboszlai és Dani Olmo kapott helyett, a csatársorban Messi, Ronaldo, Mbappé és Yamal. 

Gulácsi Péter jövője is szóba került

Pályafutása csúcspontjaként a 2022-es Német Kupa-győzelmet említette a magyar kapus.

– Nagy megtiszteltetés volt csapatkapitányként felemelni azt a kupát. Ez a pillanat nagyon-nagyon különleges volt, és örökre velem marad – foglalt állást. Gulácsi Péter idén 2027 nyaráig meghosszabbította a szerződését az RB Leipziggel, s a kicsik kérésére elárulta azt is, hol szeretné befejezni profi karrierjét.

– Ha választhatnék, el tudnám képzelni, hogy itt, Lipcsében fejezzem be a pályafutásomat – mondta Gulácsi Péter a lipcsei gyerekek legnagyobb örömére.

A teljes sajtótájékoztatót itt tekinthetik meg:

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
