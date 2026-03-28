Gulácsi Péter elárulta, nem Szoboszlai hiányzik neki a legjobban Lipcsében

Gulácsi Péter különleges esemény főszereplője volt Lipcsében. Az RB Leipzig sérüléssel bajlódó, a visszatérésre készülő első számú kapusa gyerekek kérdéseire válaszolt a német klub rendhagyó sajtótájékoztatóján. A 35 éves magyar játékos nem kerülte ki a meglepő felvetéseket sem.

Szoboszlai Dominik így várta vissza a sérült Gulácsi Pétert 2022 őszén Fotó: JAN WOITAS / DPA

Gulácsi Pétert többek között arról faggatták, hogy melyik játékost hozná vissza azonnal Lipcsébe.

Elsőre talán meglepő, hogy a 2015 óta a Bikákat erősítő kapus nem Szoboszlai Dominiket mondta, hanem Emil Forsberget. A már New Yorkban játszó svéd középpályással 8,5 évet húzott le együtt.

– Kiváló játékos és még jobb ember. Évekig ült mellettem az öltözőben, minden egyes nap igazán hiányzik – indokolt egyértelműen Gulácsi Péter, aki az álomcsapatába ugyanakkor két magyart is beválasztott Szoboszlai és a még mindig a német klubot erősítő Willi Orbán személyében. A kapuba példaképét, Petr Cecht állította, a védelmet Orbán, Nesta, Simakan és Halstengerg alkotta, a középpályán Szoboszlai és Dani Olmo kapott helyett, a csatársorban Messi, Ronaldo, Mbappé és Yamal.