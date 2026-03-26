Hamilton rekordra hajt, Wolff máris az ostobaságok ellen vív ádáz harcot

A versenynaptár harmadik állomása, Szuzuka következik. A Japán Nagydíj a Forma–1-es pilóták egyik legnagyobb kedvence, de kétséges, hogy az új autóikkal lelkendezni fognak-e a versenyzésért. A Mercedes zsinórban harmadik győzelmére, Lewis Hamilton rekordbeállításra hajt a hétvégén, a McLaren pedig arra, hogy egyáltalán néhány kört megtegyen a futamon a tavaszi szünet előtt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 5:35
Lewis Hamilton hatodszor is megnyerné a Forma–1-es Japán Nagydíjat Fotó: ARTUR WIDAK Forrás: NurPhoto
Amikor a Forma–1-es pilótákat a kedvenc pályájukról kérdezik, a méltán népszerű Spa-Franchochamps mellett a leggyakrabban talán Szuzuka nevét vágják rá válaszként. Így az előttünk álló hétvégére izgatottan készülhet a száguldó cirkusz mezőnye. Más kérdés, hogy ez a Japán Nagydíj nagyon más lehet a korábbiakhoz képest. Az F1 megreformálása miatt egyébként is rengeteget morognak a versenyzők, és kérdéses, hogy a szuzukai gyors kanyarokat, amelyek a pálya sava-borsát adják, nem tudják majd olyan agresszívan támadni, mint az eddig tették. Az energiamenedzsment fontos szempont, a kör későbbi szakaszaira is tartalékolni kell.

Nem lenne meglepő, ha Kína után Japánban is Russell, Antonelli és Hamilton állna fel a Forma–1-es dobogóra
Nem lenne meglepő, ha Kína után Japánban is Russell, Antonelli és Hamilton állna fel a Forma–1-es dobogóra Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Habár már a tavalyi futam is unalomba fulladt: történelmi mélypont volt a Japán Nagydíjak történetében, hogy összesen mindössze tizenöt előzést mutattak be a pilóták, ezek több mint fele ráadásul már az első körben lezajlott, aztán vonatoztak a versenyzők. Idén ez a szám az új szabályok eredményeképp szinte biztosan nőni fog, de félő, hogy ezek amolyan „kikerülések” lesznek a látványos előzések helyett. 

Hamilton sikere rekordbeállítást jelentene Szuzukában

Tavaly is a világbajnokság harmadik állomása volt a Japán Nagydíj. Akkor az első két győzelmet a McLaren versenyzői testvériesen elosztották egymás között, Ausztráliában Lando Norris, Kínában Oscar Piastri diadalmaskodott, aztán Szuzukában Max Verstappen a Red Bull-lal megszakította a kialakulóban lévő hegemóniát. Idén sem elképzelhetetlen hasonló forgatókönyv, csak a főszereplők vélhetően mások lesznek, mivel egyelőre a McLaren és a Red Bull sem találja a fonalat az új idényben. A Mercedes annál inkább: George Russell sikerével indult a szezont, amit Kimi Antonelli első győzelme követett Sanghajban. Ha a tavalyi sorminta megismétlődne, akkor most a fő kihívó diadalának kellene következnie, azaz 

most a Ferrarinak kellene nyernie. Az ágaskodó paripák 2024 óta nem győztek a Forma–1-ben, Szuzukában pedig 2004 óta nem termett nekik babér, tehát hosszú sikertelenségi sorozatot törhetnének meg vasárnap. Huszonkét éve Michael Schumacher ért célba elsőként a tűzpiros autóban, és nála többször ez senkinek sem sikerült ezen a versenyhelyszínen. A német hatszor nyert, Lewis Hamilton e téren is utolérheti, ugyanis ő ötször győzött itt eddig. A britek hétszeres világbajnoka most egyébként is nagyon lelkes, bő egy év után végre dobogóra állt, és ne feledjük, éppen egy Ferrarit vezet...

A McLarennél már megtett kilométereknek is örülnének

A harmadik helyen – holtversenyben Sebastian Vettellel – Max Verstappen követi őket négy sikerrel, 2022 óta ő Szuzuka egyeduralkodója. Hatalmas csoda lenne, ha nem szakadna meg ez a széria. A hollandok büszkesége idén eddig egy hatodik helyet és egy kiesést tud felmutatni. Egyelőre a dobogó is távolinak tűnik, nemhogy az első hely. Ugyanez elmondható a McLarenről is, amely tavaly besöpörte a konstruktőri vb-címet, Norris pedig az egyénit is elhódította, idén viszont a narancssárgák folyton lebőgnek. Norrisnak még jutott egy ötödik hely Melbourne-ben, de Piastri már ott sem tudott elindulni. Sanghajban pedig szégyenszemre mindkét autóval ez történt.

Piastrinak (balra) és Norrisnak gyorsan lefagyott a mosoly az arcáról Kínában
Piastrinak (balra) és Norrisnak gyorsan lefagyott a mosoly az arcáról Kínában Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Piastri reménykedik benne, hogy Japánban legalább néhány kört képes lesz megtenni, de csodában nem bízik. Bár nevetve megjegyezte, nem bánná, ha a McLaren úgy feltámadna, mint 2023-ban, amikor a mezőny végén kullogva kezdte az évet, viszont a végére a Forma–1-es dobogó visszatérő vendégévé vált. Ehhez viszont óriási előrelépést kellene tennie a wokingi alakulatnak Piastri meglátása szerint.

– Remélhetőleg egy kicsit közelebb tudunk kerülni, de meglepne, ha az egész hátrányt le tudnánk dolgozni. Szerintem ez előző hétvége elég jól tükrözte, hol tartunk jelenleg. Egy kicsit senki földjén vagyunk, harmadik leggyorsabbként. Bízunk abban, hogy csökkenteni tudjuk a különbséget – fogalmazott az ausztrál.

A Mercedes „problémái”: Russell vs. Antonelli és Verstappen?

A Mercedesnek nincsenek ilyen problémái, éppen ellenkezőleg, azon kell dolgoznia, hogy megőrizze az előnyét az ellenfelekkel szemben. És persze kordában tartani a két versenyzőjét, mert a 19 éves Kimi Antonelli vérszemet kaphat Forma–1-es pályafutása első győzelme után, és felveheti a kesztyűt csapattársával, a vb-cím fő esélyesének kikiáltott George Russell-lel. A főnökük, Toto Wolff szerint egyelőre minden rendben van köztük, a két csapattárs elismeri egymás kvalitásait. Egyébként pedig büszkék lehetnek magukra, hiszen egy szűk elit tagjai – rajtuk kívül csupán öten mondhatják el, hogy egy Mercedes volánjánál ülve győztek.

Idővel közéjük tartozhatna Max Verstappen is. Az Ezüstnyilak előretörésével és a Red Bull visszaesésével újra felmelegítették azon pletykákat, hogy a négyszeres világbajnok a Mercedeshez igazolhat, mert nem fogja sokáig tűrni, hogy a bikák autójával a nyolcadik pozícióért csatázzon. Wolff gyorsan lehűtötte a kedélyeket, egyelőre nincs kilátásban a Verstappen–Mercedes házasság:

Hihetetlen, hogy ezek az ostoba pletykák már márciusban felszínre törnek, általában csak júliusban kezdünk ezekről beszélni. Nem tudom, hogy ki hozta ezt megint elő. Két versenyzőnk van, akikkel hosszú távú, többéves szerződést kötöttünk. Nem is lehetnék elégedettebb velük. Mindketten csúcsteljesítményt nyújtanak, így nincs semmi okunk arra, hogy a felállás megváltoztatásán vagy más versenyzők szerződtetéséről gondolkozzunk. Ettől függetlenül minden tiszteletem Maxé

tette hozzá a Mercedes csapatfőnöke.

Tavaszi szünet következik

Akárhogy is alakuljon az előttünk álló hétvége, a következő futamra akár ici-picit meg is változhatnak az erőviszonyok, bő egy hónapjuk lesz ugyanis a csapatoknak arra, hogy átkalapálják az autóikat. Mint ismert, az FIA a közel-keleti konfliktus miatt törölte a Szaúdi és a Bahreini Nagydíjat, vagyis áprilisban nem rendeznek egy versenyt sem. Szuzuka után Miamiba látogat majd a mezőny május első hétvégéjén, addig a pilóták élvezhetik a sűrű naptárban még sosem látott tavaszi szünetet. 

Forma–1, Japán Nagydíj, menetrend

Péntek:

  • 1. szabadedzés 03.30
  • 2. szabadedzés 07.00

Szombat:

  • 3. szabadedzés 03.30
  • időmérő 07.00

Vasárnap:

  • futam 07.00

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

