Hamilton rekordra hajt, Wolff máris az ostobaságok ellen vív ádáz harcot

Amikor a Forma–1-es pilótákat a kedvenc pályájukról kérdezik, a méltán népszerű Spa-Franchochamps mellett a leggyakrabban talán Szuzuka nevét vágják rá válaszként. Így az előttünk álló hétvégére izgatottan készülhet a száguldó cirkusz mezőnye. Más kérdés, hogy ez a Japán Nagydíj nagyon más lehet a korábbiakhoz képest. Az F1 megreformálása miatt egyébként is rengeteget morognak a versenyzők, és kérdéses, hogy a szuzukai gyors kanyarokat, amelyek a pálya sava-borsát adják, nem tudják majd olyan agresszívan támadni, mint az eddig tették. Az energiamenedzsment fontos szempont, a kör későbbi szakaszaira is tartalékolni kell.

Nem lenne meglepő, ha Kína után Japánban is Russell, Antonelli és Hamilton állna fel a Forma–1-es dobogóra Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Habár már a tavalyi futam is unalomba fulladt: történelmi mélypont volt a Japán Nagydíjak történetében, hogy összesen mindössze tizenöt előzést mutattak be a pilóták, ezek több mint fele ráadásul már az első körben lezajlott, aztán vonatoztak a versenyzők. Idén ez a szám az új szabályok eredményeképp szinte biztosan nőni fog, de félő, hogy ezek amolyan „kikerülések” lesznek a látványos előzések helyett.

Hamilton sikere rekordbeállítást jelentene Szuzukában

Tavaly is a világbajnokság harmadik állomása volt a Japán Nagydíj. Akkor az első két győzelmet a McLaren versenyzői testvériesen elosztották egymás között, Ausztráliában Lando Norris, Kínában Oscar Piastri diadalmaskodott, aztán Szuzukában Max Verstappen a Red Bull-lal megszakította a kialakulóban lévő hegemóniát. Idén sem elképzelhetetlen hasonló forgatókönyv, csak a főszereplők vélhetően mások lesznek, mivel egyelőre a McLaren és a Red Bull sem találja a fonalat az új idényben. A Mercedes annál inkább: George Russell sikerével indult a szezont, amit Kimi Antonelli első győzelme követett Sanghajban. Ha a tavalyi sorminta megismétlődne, akkor most a fő kihívó diadalának kellene következnie, azaz

most a Ferrarinak kellene nyernie. Az ágaskodó paripák 2024 óta nem győztek a Forma–1-ben, Szuzukában pedig 2004 óta nem termett nekik babér, tehát hosszú sikertelenségi sorozatot törhetnének meg vasárnap. Huszonkét éve Michael Schumacher ért célba elsőként a tűzpiros autóban, és nála többször ez senkinek sem sikerült ezen a versenyhelyszínen. A német hatszor nyert, Lewis Hamilton e téren is utolérheti, ugyanis ő ötször győzött itt eddig. A britek hétszeres világbajnoka most egyébként is nagyon lelkes, bő egy év után végre dobogóra állt, és ne feledjük, éppen egy Ferrarit vezet...

A McLarennél már megtett kilométereknek is örülnének

A harmadik helyen – holtversenyben Sebastian Vettellel – Max Verstappen követi őket négy sikerrel, 2022 óta ő Szuzuka egyeduralkodója. Hatalmas csoda lenne, ha nem szakadna meg ez a széria. A hollandok büszkesége idén eddig egy hatodik helyet és egy kiesést tud felmutatni. Egyelőre a dobogó is távolinak tűnik, nemhogy az első hely. Ugyanez elmondható a McLarenről is, amely tavaly besöpörte a konstruktőri vb-címet, Norris pedig az egyénit is elhódította, idén viszont a narancssárgák folyton lebőgnek. Norrisnak még jutott egy ötödik hely Melbourne-ben, de Piastri már ott sem tudott elindulni. Sanghajban pedig szégyenszemre mindkét autóval ez történt.