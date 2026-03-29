Liverpool FCJürgen Kloppjótékonysági gálagálamérkőzésThiago AlcantaraBorussia DortmundSteven Gerrard

Klopp gyásszal tarkított liverpooli visszatérésén Gerrard teste nem bírta a tempót

Szombat délután gálamérkőzést játszott egymással a Liverpool és a Dortmund labdarúgócsapata, a két klub legendás játékosainak szereplésével. Az Anfield kispadjára visszatért Jürgen Klopp is, aki a 2-2-es döntetlennel zárult találkozót követő gesztusával is megörvendeztette a liverpooli szurkolókat.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 6:18
Steven Gerrard (jobbra) a 82. percig volt a pályán a Jürgen Klopp vezette Liverpoolban Fotó: AFP/Peter Powell
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt években már szinte megszokottá vált, hogy Jürgen Klopp jótékonysági gálamérkőzésen ül a kispadon. A Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője jelenleg a Red Bull-futballcsoport sportvezetőjeként dolgozik, szombaton viszont átmenetileg visszatért korábbi sikereinek helyszínére: az Anfield a Pool és a BVB legendás futballistái közötti találkozónak adott otthont bő hatvanezer néző előtt.

Kenny Dalglish, Ian Rush és John Aldridge is ott volt Jürgen Klopp (jobbra) mellett a Liverpool Dortmund elleni gálamérkőzésén  Fotó: AFP/Peter Powell

Négy gólt hozott a Liverpool–Dortmund gálamérkőzés

Thiago Alcantara a hatodik, Jay Spearing pedig a 38. percben szerzett látványos gólt a Jürgen Klopp vezette Liverpool javára, amely így 2-0-ra vezetett a félidei szünetben. A második játékrészben aztán szinte teljes sorcserékre került sor, és a Jörg Heinrich és Nobby Dicke által irányított Dortmundnak ez jót tett. A 63. percben Mohamed Zidan szépített, tíz perccel a lefújás előtt pedig Jan Koller kialakította a 2-2-es végeredményt. 

Jürgen Klopp pluszörömet szerzett az Anfield közönségének

A találkozó 20. percében gyászszünetet tartottak a tavaly nyáron elhunyt Liverpool-játékos, Diogo Jota emlékére, előtte és azt követően viszont remek volt a hangulat az Anfielden. A kezdő sípszó előtt a két szurkolótábor közösen elénekelte a You’ll Never Walk Alone című dalt, majd a mérkőzés után Klopp a többiekkel együtt a pályán maradt, és a hazai szurkolók nagy örömére az ikonikus, karjaival pumpálós ünneplését is megmutatta a közönségnek.

A két csapat tagjai:

  • Liverpool: Pepe Reina, Jerzy Dudek, Sander Westerveld, Sami Hyypiä, Fabio Aurelio, Gregory Vignal, Martin Kelly, Martin Skrtel, Ragnar Klavan, Stephen Wright, Igor Biscan, Yossi Benayoun, Steven Gerrard, Louise Schillgard, Vladimir Smicer, Jay Spearing, Albert Riera, Thiago Alcantara, Florent Sinama Pongolle, Jermaine Pennant, Ryan Babel, Mark Gonzalez, Peter Crouch, Natasha Dowie, Dirk Kuyt
  • Dortmund: Roman Weidenfeller, I Jongphjo, Moritz Leitner, Antonio da Silva, Nelson Valdez, Jan Koller, Mohamed Zidan, Karl-Heinz Riedle, Paul Lambert, Jakub Blaszczykowski, Dede, Jörg Heinrich, Kevin Grosskreutz, Oliver Kirch, Mitch Langerak, Patrick Owomoyela, Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer, Erik Durm

– Minden egyes másodpercét élveztem. Az én szerepem egyértelműen nem az volt, hogy sokat beszéljek, hanem hogy képviseljem és részese legyek egy igazán különleges élménynek. Tényleg az volt, hiszen ennyi idő után itt lehettem, láthattam az összes liverpooli és dortmundi srácot, akiknek nagyjából nyolcvan százalékát korábban edzettem. Nem gyakran fordul elő, hogy mindannyian egy helyen legyenek, ez tényleg nagyon klassz volt – mondta Jürgen Klopp.

Steven Gerrard agya még a régi

Klopp külön méltatta a mérkőzés legjobbjának megválasztott Thiago játékát, a 2024-ben a Liverpoolból visszavonult futballista viszont azt emelte ki, hogy játszhatott Steven Gerrard oldalán. Az egykori 8-as visszadicsérte a spanyolt is, egyben megjegyezte, hogy a teste már nem a régi módon bírta a tempót: 

Az agyam még mindig ugyanazzal a sebességgel működik, mint régen, csak a testem már két-három másodperccel le van maradva, úgyhogy volt néhány frusztráló pillanat emiatt.

De jó volt egy kis minőségi futball részese lenni, Thiago megérdemelten lett a mérkőzés embere. Sajnos nem tudtunk nyerni a szurkolókért, de így is fantasztikus élmény volt, elvégre utoljára egy éve játszottam és találkoztam ezekkel a srácokkal, ami hosszú idő – mondta a 45 éves Gerrard, aki megdicsérte a liverpooli klubot, amiért létrehozta a szombati eseményt, ráadásul bő hatvanezer néző előtt.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
