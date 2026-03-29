Klopp gyásszal tarkított liverpooli visszatérésén Gerrard teste nem bírta a tempót

Az elmúlt években már szinte megszokottá vált, hogy Jürgen Klopp jótékonysági gálamérkőzésen ül a kispadon. A Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzője jelenleg a Red Bull-futballcsoport sportvezetőjeként dolgozik, szombaton viszont átmenetileg visszatért korábbi sikereinek helyszínére: az Anfield a Pool és a BVB legendás futballistái közötti találkozónak adott otthont bő hatvanezer néző előtt.

Kenny Dalglish, Ian Rush és John Aldridge is ott volt Jürgen Klopp (jobbra) mellett a Liverpool Dortmund elleni gálamérkőzésén Fotó: AFP/Peter Powell

Négy gólt hozott a Liverpool–Dortmund gálamérkőzés

Thiago Alcantara a hatodik, Jay Spearing pedig a 38. percben szerzett látványos gólt a Jürgen Klopp vezette Liverpool javára, amely így 2-0-ra vezetett a félidei szünetben. A második játékrészben aztán szinte teljes sorcserékre került sor, és a Jörg Heinrich és Nobby Dicke által irányított Dortmundnak ez jót tett. A 63. percben Mohamed Zidan szépített, tíz perccel a lefújás előtt pedig Jan Koller kialakította a 2-2-es végeredményt.

Jürgen Klopp pluszörömet szerzett az Anfield közönségének

A találkozó 20. percében gyászszünetet tartottak a tavaly nyáron elhunyt Liverpool-játékos, Diogo Jota emlékére, előtte és azt követően viszont remek volt a hangulat az Anfielden. A kezdő sípszó előtt a két szurkolótábor közösen elénekelte a You’ll Never Walk Alone című dalt, majd a mérkőzés után Klopp a többiekkel együtt a pályán maradt, és a hazai szurkolók nagy örömére az ikonikus, karjaival pumpálós ünneplését is megmutatta a közönségnek.

Jurgen Klopp fist pumps back at Anfield #LFC pic.twitter.com/M7ka3Ta4nL — Michael Plant (@MichaelPlant82) March 28, 2026

A két csapat tagjai: Liverpool: Pepe Reina, Jerzy Dudek, Sander Westerveld, Sami Hyypiä, Fabio Aurelio, Gregory Vignal, Martin Kelly, Martin Skrtel, Ragnar Klavan, Stephen Wright, Igor Biscan, Yossi Benayoun, Steven Gerrard, Louise Schillgard, Vladimir Smicer, Jay Spearing, Albert Riera, Thiago Alcantara, Florent Sinama Pongolle, Jermaine Pennant, Ryan Babel, Mark Gonzalez, Peter Crouch, Natasha Dowie, Dirk Kuyt

Dortmund: Roman Weidenfeller, I Jongphjo, Moritz Leitner, Antonio da Silva, Nelson Valdez, Jan Koller, Mohamed Zidan, Karl-Heinz Riedle, Paul Lambert, Jakub Blaszczykowski, Dede, Jörg Heinrich, Kevin Grosskreutz, Oliver Kirch, Mitch Langerak, Patrick Owomoyela, Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer, Erik Durm

– Minden egyes másodpercét élveztem. Az én szerepem egyértelműen nem az volt, hogy sokat beszéljek, hanem hogy képviseljem és részese legyek egy igazán különleges élménynek. Tényleg az volt, hiszen ennyi idő után itt lehettem, láthattam az összes liverpooli és dortmundi srácot, akiknek nagyjából nyolcvan százalékát korábban edzettem. Nem gyakran fordul elő, hogy mindannyian egy helyen legyenek, ez tényleg nagyon klassz volt – mondta Jürgen Klopp.