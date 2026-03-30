Felavatták Keleti Ágnes szobrát Budapesten

Budapest belvárosában, az V. kerületi Hild téren felavatták az ötszörös olimpiai bajnok tornász szobrát. Keleti Ágnes méltó emléket kapott.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 17:56
Az ötszörös olimpiai bajnoknő, Keleti Ágnes szobra Fotó: Balogh Dávid
A legendás sportolót spárgázás közben ábrázoló bronzszobrot Keleti Ágnes lakásának szomszédságában állították fel. Az ünnepségen a család mellett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Maya Kadosh, Izrael magyarországi nagykövete, Fazekas Csilla, az I. kerület alpolgármestere, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, valamint Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke, illetve olimpiai bajnok sportolók, a magyarországi zsidó közösség képviselői és az UTE gyermek tornászai voltak jelen. 

Keleti Ágnes szobra. Fotó: Balogh Dávid

 

Amint az eseményen elhangzott, a műalkotás felállítása a Miniszterelnökség támogatásával, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány közreműködésével valósult meg.

Gulyás Gergely arról beszélt, hogy ez az esemény tisztelgés egy legenda előtt, s annak, 

aki szeretné megérteni a XX. század történelmét és azt, hogy miként lehetett azt túlélni, annak Keleti Ágnes sorsát meg kell ismernie, az emlékét meg kell őriznie.

A miniszter felidézte a tavaly januárban, 104. születésnapja előtt egy héttel elhunyt Keleti Ágnes életét, azt, hogy a zsidó közösség legendás sportegyesületében kezdett tornászni, majd az MTE-ben vált bajnokká. Egyedülálló tehetsége korán egyértelművé vált.

Gulyás Gergely miniszter Keleti Ágnes szobrának avatásán. Fotó: Balogh Dávid

– Azután mindent kisiklatott a történelem. A magyar állam nem tudta megakadályozni a német megszállást, a magyar közigazgatás egy jelentős része közreműködött a zsidóság deportálásában. 

A vészkorszakban sok százezer ember élete veszett oda, és ez az időszak a magyar sportban is számtalan pótolhatatlan tragédiát hozott.

– Keleti Ágnest is mélyen megsebezte a holokauszt. Édesapja és számos rokona a megsemmisítőtáborok áldozata lett, de ő a háború után azok közé tartozott, akiknek volt erejük újrakezdeni mindent, és a magyar és egyetemes tornasport legendája lett – hangsúlyozta Gulyás Gergely, külön kiemelve Keleti egyedülálló eredménysorát, többek között öt olimpiai bajnoki címét, 46 magyar bajnoki aranyát és az egyetlen világbajnokságáról hazahozott teljes éremkollekcióját. 

A tárcavezető megemlítette, hogy a kiváló sportember a melbourne-i olimpia után több más társához hasonlóan a szabadságot választotta, Izraelbe költözött, ahol gyermeket nevelt és edzőként dolgozott, oroszlánrészt vállalva az izraeli tornasport megteremtésében és magas szintre emelésében. A magyarországi rendszerváltozás után viszont hazatért Magyarországra. 

– Csúcstartó volt az élete is, nemcsak hosszúságban, hanem szélességben is. 

A legmagasabb kort megélt olimpiai bajnokunk és nemcsak sportteljesítménye, de élete is példaképpé tette őt.

– Igazán értette az élet értékét, és mindhalálig szerette azt – hangsúlyozta Gulyás Gergely. 

Fazekas Csilla, a belváros országgyűlési képviselőjelöltje a köszöntőjét azzal kezdte, hogy az ilyen alkalmakkor óhatatlanul valami lezárásérzés támad az emberben, könnyen kimerevíti a múlt képeit, és pátosszal keretezve elhelyezi azokat egy letűnt kor gondolatbeli tárlatának falán, de ez ebben az esetben nem lehet így. – Mindez a lehető legtávolabb állt Keleti Ágnes ötszörös olimpiai bajnok tornásznőtől, akinek számára az életigenlés, a derű, a bizakodás metszetében volt értelmezhető a világ, mely sokáig mostoha volt vele, ő mégis oly nagyon tisztelte és szerette – mondta Fazekas Csilla, aki szerint a nemzetnek a mai bizonytalan világban nagy szüksége van példaképekre, olyanokra, mint Keleti Ágnes. – Ha megengednek egy személyes benyomást: különösképpen lenyűgözött, hogy 

Keleti Ágnes sohasem panaszkodott vagy gyűlölködött, nem égett bosszúvágy a szívében, és nem okolt senkit nehéz sorsáért.

– Nem szidta a zaklatott századot, hanem emelt fővel végigélte azt. Amikor kifogásokat keresünk, és a körülményekre fogunk bármit, jusson eszünkbe a végtelen lelkierővel megáldott, aprócska hölgy – a mi bajnokunk.

Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke a beszédében felidézte a Nemzet Sportolójának, Magyarország legtöbb olimpiai érmet szerző női versenyzőjének nem mindennapi karrierjét. 

Egyúttal azt emelte ki Keleti Ágnessel kapcsolatban, hogy magát optimista álmodozóként aposztrofálta, és ezekkel a tulajdonságokkal mindig megtalálta a szerencsét a szerencsétlenségben. 

– A példamutatás erejében hitt – és nemcsak beszélt róla, példát is mutatott – jegyezte meg a MOB első embere, aki felidézte, hogy Keleti 1940-ben szerezte első magyar bajnoki címét, de zsidó származása miatt még abban az évben eltiltották mindennemű sporttevékenységtől, és csak a második világháború után térhetett vissza. Majd 1948-ban újra nehéz helyzet elé állította az élet, amikor a londoni olimpia előtti egyik utolsó edzésen bokaszalag-szakadást szenvedett, így nem versenyezhetett. 

Keleti Ágnes szobrának avatása Budapesten. Fotó: Balogh Dávid

A sok nehézség ellenére azonban nem adta fel, és az 1952-es helsinki játékokon négy érmet nyert (egy arany, egy ezüst, két bronz), majd 1956-ban, a melbourne-i játékokon ért a pályafutása csúcsára, amelyen négy arany- és két ezüstéremmel zárt. Gyulay külön kiemelte, hogy Keleti Ágnes lett az 1956-os olimpia legeredményesebb versenyzője, egyben a legidősebb aranyérmes tornásznő, akinek a magyar tornasport negyven olimpiai érméből tízben volt jelentős szerepe. 

Keleti Ágnes életfilozófiáját így fogalmazta meg: az ember érzi, mi esik jól neki, és csak olyan dolgokat csináljon, amiket szeret.

– Az a legfontosabb a világon, hogy az ember szeressen. Ennél szebb, tartalmasabb, hasznosabb üzenet aligha létezik manapság. Köszönjük, Ági néni! – zárta szavait Gyulay Zsolt. 

Az ünnepség lezárásaként Gulyás Gergely, Maya Kadosh és Gyulay Zsolt közösen leplezték le Keleti Ágnes szobrát, melyet Lelkes Márk Cserny-díjas szobrászművész készített.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

