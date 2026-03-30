Felavatták Keleti Ágnes szobrát Budapesten

A legendás sportolót spárgázás közben ábrázoló bronzszobrot Keleti Ágnes lakásának szomszédságában állították fel. Az ünnepségen a család mellett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Maya Kadosh, Izrael magyarországi nagykövete, Fazekas Csilla, az I. kerület alpolgármestere, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, valamint Grósz Andor, a Mazsihisz elnöke, illetve olimpiai bajnok sportolók, a magyarországi zsidó közösség képviselői és az UTE gyermek tornászai voltak jelen.

Keleti Ágnes méltó szobrot kapott

Amint az eseményen elhangzott, a műalkotás felállítása a Miniszterelnökség támogatásával, a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány közreműködésével valósult meg.

Gulyás Gergely arról beszélt, hogy ez az esemény tisztelgés egy legenda előtt, s annak,

aki szeretné megérteni a XX. század történelmét és azt, hogy miként lehetett azt túlélni, annak Keleti Ágnes sorsát meg kell ismernie, az emlékét meg kell őriznie.

A miniszter felidézte a tavaly januárban, 104. születésnapja előtt egy héttel elhunyt Keleti Ágnes életét, azt, hogy a zsidó közösség legendás sportegyesületében kezdett tornászni, majd az MTE-ben vált bajnokká. Egyedülálló tehetsége korán egyértelművé vált.

– Azután mindent kisiklatott a történelem. A magyar állam nem tudta megakadályozni a német megszállást, a magyar közigazgatás egy jelentős része közreműködött a zsidóság deportálásában.

A vészkorszakban sok százezer ember élete veszett oda, és ez az időszak a magyar sportban is számtalan pótolhatatlan tragédiát hozott.

– Keleti Ágnest is mélyen megsebezte a holokauszt. Édesapja és számos rokona a megsemmisítőtáborok áldozata lett, de ő a háború után azok közé tartozott, akiknek volt erejük újrakezdeni mindent, és a magyar és egyetemes tornasport legendája lett – hangsúlyozta Gulyás Gergely, külön kiemelve Keleti egyedülálló eredménysorát, többek között öt olimpiai bajnoki címét, 46 magyar bajnoki aranyát és az egyetlen világbajnokságáról hazahozott teljes éremkollekcióját.

A tárcavezető megemlítette, hogy a kiváló sportember a melbourne-i olimpia után több más társához hasonlóan a szabadságot választotta, Izraelbe költözött, ahol gyermeket nevelt és edzőként dolgozott, oroszlánrészt vállalva az izraeli tornasport megteremtésében és magas szintre emelésében. A magyarországi rendszerváltozás után viszont hazatért Magyarországra.