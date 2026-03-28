Klujber Katrin megmutatta, kire támaszkodik igazán az életben

A közelmúltban azzal került a figyelem középpontjába Klujber Katrin, hogy a Dánia elleni vereségek után szokatlan őszinteséggel beszélt a női kézilabda-válogatott problémáiról. Most azonban egészen más oldaláról láthatják a szurkolók: a családi életébe engedett betekintést. A riport apropóját az adta, hogy a CSM Bukarest elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésen a 300. meccsét játszotta az FTC-ben, miközben csapata szombaton már hatgólos előnyből várja a Dortmund elleni visszavágót, vagyis karnyújtásnyira került a BL következő nagy lépcsőfokától.

Klujber Katrin, a két húga, Klujber Anna Eliza, Klujber Zsejke és a házikedvenc Zeus. Az FTC válogatott kézilabdázója megmutatta a családi életét Fotó: Fradi.hu

Ahol Klujber Katrin tényleg feltöltődik: Nagyvenyim

A mérföldkő után Klujber nem ünnepi díszletet választott, hanem azt a közeget mutatta meg, amely számára a legfontosabb: az otthont. A nagyvenyimi ház, a kert, a család, a kutyák és a megszokott mindennapok mind azt jelentik neki, amit egy élvonalbeli sportoló a leginkább keres a terhelés mellett: nyugalmat és valódi feltöltődést.

A család egyik kedvence, Zeus is főszerepet kapott a felvételeken, Klujber pedig rögtön magára ismert benne.

Most lesz négyéves, és hát ugyanolyan, mint én. Kicsit lusta, viszont nagyon sok energiája van, és hogyha kiengedjük a szabadba, akkor nagyon sokat játszik.

A jobbátlövő szavaiból kiderült, hogy a nagyvenyimi élet számára jóval több egyszerű lakhelynél. Ez az a közeg, ahol az edzések és a meccsek után visszatalál önmagához, és ahol a versenysport feszültségét maga mögött tudja hagyni.

A lelki békémet is, felszabadultságot, meg feltöltődést, mert amikor idejövök haza, mindig az edzések után, akkor nagyon jól fel tudok töltődni.

Keti otthon is Keti – csak éppen nővérszerepben

A riport egyik legjobb része, amikor a két húgával való kapcsolatáról mesélt. Bár sokáig nem élt otthon, az újra közös mindennapok gyorsan visszahozták a régi dinamikát. Szerinte jó testvérek, még ha ma már több a vita is köztük, mint régebben. Ebben persze semmi rendkívüli nincs: a civódások jellemzően a házimunka körül forognak, azon, kinek kell teregetni vagy mosogatni.

Jó tesók vagyunk

– mondják ki egyszerre.